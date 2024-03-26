https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html

Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"

Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"

Муж экс-директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", планировал... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T02:19

2024-03-26T02:19

2024-03-26T04:52

теракт в "крокус сити холле"

россия

армения

виталий милонов

ереван

пулково (аэропорт)

крокус сити холл

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Муж экс-директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", планировал уехать в Армению, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник."Он собирался лететь в Ереван, однако был задержан сотрудниками Центра "Э"", — говорится в материале.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".

россия

армения

ереван

санкт-петербург

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россия, армения, виталий милонов, ереван, пулково (аэропорт), крокус сити холл, санкт-петербург