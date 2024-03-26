Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:19 26.03.2024 (обновлено: 04:52 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"
Муж экс-директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", планировал... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T02:19
2024-03-26T04:52
теракт в "крокус сити холле"
россия
армения
виталий милонов
ереван
пулково (аэропорт)
крокус сити холл
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935789277_0:35:664:408_1920x0_80_0_0_840e729a25b8567e82128b96acdc4d0f.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Муж экс-директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", планировал уехать в Армению, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник."Он собирался лететь в Ереван, однако был задержан сотрудниками Центра "Э"", — говорится в материале.В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
россия
армения
ереван
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935789277_0:0:636:477_1920x0_80_0_0_2f290024f2f1203bf490e1368f52c5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, виталий милонов, ереван, пулково (аэропорт), крокус сити холл, санкт-петербург
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Армения, Виталий Милонов, Ереван, Пулково (аэропорт), Крокус Сити Холл, Санкт-Петербург
Стало известно, куда хотел убежать автор постов о теракте в "Крокусе"

78.ru: муж экс-директора "Новой Голландии" планировал уехать в Армению

© МВД РФНиколай Конашенок
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© МВД РФ
Николай Конашенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Муж экс-директора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, ранее опубликовавший неоднозначные посты о теракте в "Крокус Сити Холле", планировал уехать в Армению, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник.
«
"Он собирался лететь в Ереван, однако был задержан сотрудниками Центра "Э"", — говорится в материале.
В понедельник вечером в аэропорту "Пулково" задержали 41-летнего местного жителя, высказывания которого в интернете, предположительно, имели "признаки экстремизма". По данным полиции, задержанный собирался покинуть Россию. Как уточнял источник РИА Новости в экстренных службах, им оказался Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Впоследствии он принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Неоднозначные посты мужчины о теракте были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что обратится в МВД с требованием посадить автора "на одну скамейку с террористическими тварями. Шатуновская, возглавлявшая петербургское АНО "Новая Голландия", в понедельник сообщила, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАрменияВиталий МилоновЕреванПулково (аэропорт)Крокус Сити ХоллСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала