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Имангали Тасмагамбетов: терроризм используется как орудие гибридной войны - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:30 26.03.2024 (обновлено: 10:06 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/tasmagambetov-1935807437.html
Имангали Тасмагамбетов: терроризм используется как орудие гибридной войны
Имангали Тасмагамбетов: терроризм используется как орудие гибридной войны - РИА Новости, 26.03.2024
Имангали Тасмагамбетов: терроризм используется как орудие гибридной войны
Циничная атака террористов на "Крокус Сити Холл" была явной "операцией под чужим флагом", и подобные теракты ставят перед государствами-членами ОДКБ задачу... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:30
2024-03-26T10:06
теракт в "крокус сити холле"
белоруссия
московская область (подмосковье)
казахстан
имангали тасмагамбетов
александр лукашенко
крокус сити холл
одкб
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Циничная атака террористов на "Крокус Сити Холл" была явной "операцией под чужим флагом", и подобные теракты ставят перед государствами-членами ОДКБ задачу разработки инструментов противодействия этой угрозе, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Уже сейчас ясно, что терроризм используется как орудие гибридной войны, направленное на создание межэтнических и межрелигиозных расколов в обществе, а международная борьба с ним затруднена тем, что ряд международных акторов используют терроризм для своих геополитических интересов.— Имангали Нургалиевич, 22 марта в Подмосковье, в "Крокус Сити Холле" произошла трагедия, унесшая жизни большого количества людей. Какова ваша оценка этих событий?— Секретариат ОДКБ с прискорбием воспринял эту циничную атаку и решительно осудил действия террористов. Нет никакого оправдания такого рода преступлениям. Я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Важно то, как оперативно сработали специальные службы, и преступники были задержаны в первые часы после совершенного теракта. Нам предстоит узнать подробности, которые прояснят ситуацию в целом, и, скорее всего, станут дополнительным аргументом к укреплению системы безопасности в этой части, прежде всего, антитеррористической составляющей.— Какова была реакция государств-членов организации?— Во-первых, белорусские спецслужбы активно помогали российским с тем, чтобы не допустить выезда за границу террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл". Во-вторых, главы всех государств-членов ОДКБ выразили соболезнования российскому народу в связи с терактом. В числе первых позвонили Владимиру Путину президент Казахстана Касымжомарт Токаев и президент Беларуси Александр Лукашенко. Таким образом, страны ОДКБ проявили солидарность в осуждении этого бесчеловечного преступления. Кроме того, сработал фактор общих угроз государствам-членам организации, коллективная борьба с которыми лежит в основе союзнических отношений. Так, после теракта состоялась обстоятельная беседа между Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном относительно перспектив совместной борьбы с терроризмом.— Эксперты указывают на не совсем обычный формат реализованного теракта. Что его отличает, на ваш взгляд?— Да, аналитики организации пришли к практически аналогичному выводу. Наряду с масштабностью теракта, жестокостью и коротким временным промежутком, на протяжении которого было совершенно преступление, нужно отметить, что преступники не выдвигали требований, продолжительное время никто не брал на себя ответственность, а когда это случилось, выглядело по меньшей мере неубедительно. Очевидно, что это не просто "операция под чужим флагом", ситуация гораздо запутаннее и оттого не менее трагична. Скорее наоборот, непонимание мотивов и резкая актуализация фактора межэтнических отношений вносит дополнительное напряжение в обществе. Безусловно, позже следствие представит результаты расследования, и мы сможем судить о масштабах угрозы. Действительно, терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами-членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе.— Как известно, победить терроризм в одиночку невозможно. Это подтверждается опытом организации?— Да, безусловно. К сожалению, кризисы, которые классифицируются как теракты, периодически случаются в зоне ответственности ОДКБ – в Кыргызстане, Таджикистане. В 2012 году была серия терактов в Беларуси. Буквально 24 марта произошло нападение на отдел полиции в Ереване, власти Армении квалифицируют его как теракт. Разумеется, все эти события становятся предметом обсуждения в различных двусторонних и многосторонних форматах, в том числе и на площадке ОДКБ, где функционирует рабочая группа по вопросам с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ. Терроризм воспринимается как общая угроза для членов организации, поэтому координация здесь осуществляется на постоянной основе.— Имангали Нургалиевич, есть ли надежда, что противодействие терроризму на международном уровне в перспективе станет более эффективным?— В целом, повышение эффективности политики по противодействию терроризму – это застарелая проблема международных отношений. Современные государства, к сожалению, так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы. Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением. Причины очевидны – ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов. Однако с формированием полицентричного мира, как представляется, появятся дополнительные возможности для выработки международного консенсуса в рамках антитеррористической повестки. Уже не одно десятилетие в рамках разнообразных региональных организаций существуют структуры, которые занимаются именно этими вопросами и координируют усилия государств в борьбе с общим злом. Будем надеяться, что эти усилия приведут к обновлению международной антитеррористической повестки и сделают политику в этом направлении более эффективной.
https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935593591.html
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белоруссия, московская область (подмосковье), казахстан, имангали тасмагамбетов, александр лукашенко, крокус сити холл, одкб, владимир путин, интервью
Теракт в "Крокус Сити Холле", Белоруссия, Московская область (Подмосковье), Казахстан, Имангали Тасмагамбетов, Александр Лукашенко, Крокус Сити Холл, ОДКБ, Владимир Путин, Интервью

Имангали Тасмагамбетов: терроризм используется как орудие гибридной войны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
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Циничная атака террористов на "Крокус Сити Холл" была явной "операцией под чужим флагом", и подобные теракты ставят перед государствами-членами ОДКБ задачу разработки инструментов противодействия этой угрозе, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Уже сейчас ясно, что терроризм используется как орудие гибридной войны, направленное на создание межэтнических и межрелигиозных расколов в обществе, а международная борьба с ним затруднена тем, что ряд международных акторов используют терроризм для своих геополитических интересов.
— Имангали Нургалиевич, 22 марта в Подмосковье, в "Крокус Сити Холле" произошла трагедия, унесшая жизни большого количества людей. Какова ваша оценка этих событий?
— Секретариат ОДКБ с прискорбием воспринял эту циничную атаку и решительно осудил действия террористов. Нет никакого оправдания такого рода преступлениям. Я выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Важно то, как оперативно сработали специальные службы, и преступники были задержаны в первые часы после совершенного теракта. Нам предстоит узнать подробности, которые прояснят ситуацию в целом, и, скорее всего, станут дополнительным аргументом к укреплению системы безопасности в этой части, прежде всего, антитеррористической составляющей.
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— Какова была реакция государств-членов организации?
— Во-первых, белорусские спецслужбы активно помогали российским с тем, чтобы не допустить выезда за границу террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл". Во-вторых, главы всех государств-членов ОДКБ выразили соболезнования российскому народу в связи с терактом. В числе первых позвонили Владимиру Путину президент Казахстана Касымжомарт Токаев и президент Беларуси Александр Лукашенко. Таким образом, страны ОДКБ проявили солидарность в осуждении этого бесчеловечного преступления. Кроме того, сработал фактор общих угроз государствам-членам организации, коллективная борьба с которыми лежит в основе союзнических отношений. Так, после теракта состоялась обстоятельная беседа между Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном относительно перспектив совместной борьбы с терроризмом.
— Эксперты указывают на не совсем обычный формат реализованного теракта. Что его отличает, на ваш взгляд?
— Да, аналитики организации пришли к практически аналогичному выводу. Наряду с масштабностью теракта, жестокостью и коротким временным промежутком, на протяжении которого было совершенно преступление, нужно отметить, что преступники не выдвигали требований, продолжительное время никто не брал на себя ответственность, а когда это случилось, выглядело по меньшей мере неубедительно. Очевидно, что это не просто "операция под чужим флагом", ситуация гораздо запутаннее и оттого не менее трагична. Скорее наоборот, непонимание мотивов и резкая актуализация фактора межэтнических отношений вносит дополнительное напряжение в обществе. Безусловно, позже следствие представит результаты расследования, и мы сможем судить о масштабах угрозы. Действительно, терроризм обретает новые черты и используется как орудие гибридной войны, когда таким образом провоцируется рост недовольства действиями властей, гражданский раскол, межэтническая и межрелигиозная рознь. Все чаще подобный формат терактов напоминает диверсионные действия. Это ставит перед всеми государствами-членами ОДКБ задачу разработки эффективных инструментов противодействия этой угрозе.
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— Как известно, победить терроризм в одиночку невозможно. Это подтверждается опытом организации?
— Да, безусловно. К сожалению, кризисы, которые классифицируются как теракты, периодически случаются в зоне ответственности ОДКБ – в Кыргызстане, Таджикистане. В 2012 году была серия терактов в Беларуси. Буквально 24 марта произошло нападение на отдел полиции в Ереване, власти Армении квалифицируют его как теракт. Разумеется, все эти события становятся предметом обсуждения в различных двусторонних и многосторонних форматах, в том числе и на площадке ОДКБ, где функционирует рабочая группа по вопросам с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ. Терроризм воспринимается как общая угроза для членов организации, поэтому координация здесь осуществляется на постоянной основе.
— Имангали Нургалиевич, есть ли надежда, что противодействие терроризму на международном уровне в перспективе станет более эффективным?
— В целом, повышение эффективности политики по противодействию терроризму – это застарелая проблема международных отношений. Современные государства, к сожалению, так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы. Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением. Причины очевидны – ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов. Однако с формированием полицентричного мира, как представляется, появятся дополнительные возможности для выработки международного консенсуса в рамках антитеррористической повестки. Уже не одно десятилетие в рамках разнообразных региональных организаций существуют структуры, которые занимаются именно этими вопросами и координируют усилия государств в борьбе с общим злом. Будем надеяться, что эти усилия приведут к обновлению международной антитеррористической повестки и сделают политику в этом направлении более эффективной.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"БелоруссияМосковская область (Подмосковье)КазахстанИмангали ТасмагамбетовАлександр ЛукашенкоКрокус Сити ХоллОДКБВладимир ПутинИнтервью
 
 
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