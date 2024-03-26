У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко
Марочко: у ВСУ в Часове Яре проблемы с обороной и личным составом из-за потерь
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в Часов Яре имеют проблемы с обороной и личным составом из-за больших потерь на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих. Также в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
"В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на донецком направлении вооруженные формирования Украины понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что нехватка техники и боеприпасов действует и на моральный дух украинских военных.
"На фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются и панические настроения в рядах украинских боевиков. Так в ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра", - сообщил Марочко.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.