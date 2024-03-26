https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935808454.html

У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко

У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2024

У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко

Украинские войска в Часов Яре имеют проблемы с обороной и личным составом из-за больших потерь на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:44

2024-03-26T08:44

2024-03-26T08:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в Часов Яре имеют проблемы с обороной и личным составом из-за больших потерь на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих. Также в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. "В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на донецком направлении вооруженные формирования Украины понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что нехватка техники и боеприпасов действует и на моральный дух украинских военных. "На фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются и панические настроения в рядах украинских боевиков. Так в ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра", - сообщил Марочко. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

https://ria.ru/20240325/manevr-1935636400.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы украины