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У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 26.03.2024 (обновлено: 08:51 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935808454.html
У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко
У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2024
У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко
Украинские войска в Часов Яре имеют проблемы с обороной и личным составом из-за больших потерь на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:44
2024-03-26T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в Часов Яре имеют проблемы с обороной и личным составом из-за больших потерь на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих. Также в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. "В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на донецком направлении вооруженные формирования Украины понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что нехватка техники и боеприпасов действует и на моральный дух украинских военных. "На фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются и панические настроения в рядах украинских боевиков. Так в ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра", - сообщил Марочко. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
У ВСУ в Часове Яре проблемы с личным составом, заявил Марочко

Марочко: у ВСУ в Часове Яре проблемы с обороной и личным составом из-за потерь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
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© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в Часов Яре имеют проблемы с обороной и личным составом из-за больших потерь на донецком направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих. Также в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
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"В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на донецком направлении вооруженные формирования Украины понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что нехватка техники и боеприпасов действует и на моральный дух украинских военных.
"На фоне нехватки военной техники и вооружения наблюдаются и панические настроения в рядах украинских боевиков. Так в ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра", - сообщил Марочко.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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