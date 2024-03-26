https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935805408.html
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2024
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко
Подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:08
2024-03-26T08:08
2024-03-26T08:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось выбить украинских боевиков с укрепленных позиций на западе от Кременной", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также в ходе маневренной обороны в районе населенного пункта Терны и Серебрянского лесничества удалось вклинится в оборонительные рубежи ВСУ на более чем 500 метров. "Также есть успехи наших войск в районе Белогоровки", - дополнил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Накануне Минобороны России в сводке за сутки отмечало, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.
https://ria.ru/20240322/kazn-1934857021.html
https://ria.ru/20240320/oborona-1934381833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций к западу от Кременной