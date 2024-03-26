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Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 26.03.2024 (обновлено: 08:15 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935805408.html
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2024
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко
Подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:08
2024-03-26T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось выбить украинских боевиков с укрепленных позиций на западе от Кременной", - сообщил собеседник агентства. По его словам, также в ходе маневренной обороны в районе населенного пункта Терны и Серебрянского лесничества удалось вклинится в оборонительные рубежи ВСУ на более чем 500 метров. "Также есть успехи наших войск в районе Белогоровки", - дополнил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Накануне Минобороны России в сводке за сутки отмечало, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.
https://ria.ru/20240322/kazn-1934857021.html
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в мире, луганская народная республика, кременная, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций в ЛНР, заявил Марочко

Марочко: российские военные выбили ВСУ с некоторых позиций к западу от Кременной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Подразделениям российских войск удалось выбить украинских военных с ряда позиций к западу от населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось выбить украинских боевиков с укрепленных позиций на западе от Кременной", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, также в ходе маневренной обороны в районе населенного пункта Терны и Серебрянского лесничества удалось вклинится в оборонительные рубежи ВСУ на более чем 500 метров.
"Также есть успехи наших войск в районе Белогоровки", - дополнил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Накануне Минобороны России в сводке за сутки отмечало, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ, в том числе в районе Белогоровки в ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКременнаяРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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