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Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след - РИА Новости, 27.03.2024
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T18:17
2024-03-26T18:17
2024-03-27T00:27
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который выложил видео в Telegram-канале."Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал руководитель спецслужбы.Он подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли бы подготовить такой теракт, "конечно, им помогали". Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
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крокус сити холл
Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Бортников: показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след