https://ria.ru/20240326/sled-1935998493.html

Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след

Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след - РИА Новости, 27.03.2024

Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след

Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T18:17

2024-03-26T18:17

2024-03-27T00:27

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_851f255bd66887a09293a6697e683fbe.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который выложил видео в Telegram-канале."Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал руководитель спецслужбы.Он подчеркнул, что исламисты самостоятельно не могли бы подготовить такой теракт, "конечно, им помогали". Как уточнил Бортников ранее во вторник, заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл