https://ria.ru/20240326/semi-1935867360.html
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область - РИА Новости, 26.03.2024
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область
Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:22
2024-03-26T12:22
2024-03-26T12:22
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
амурская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков. С ними продолжают работать психологи МЧС, представители рудника, ВГСЧ, информируя о ходе проведения аварийно-спасательных работ и оказывая необходимую помощь", - говорится в сообщении. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935821916.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия, Амурская область
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область
Семьи находящихся под завалами горняков с рудника "Пионер" прибыли в Приамурье