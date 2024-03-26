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Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область - РИА Новости, 26.03.2024
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12:22 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/semi-1935867360.html
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область - РИА Новости, 26.03.2024
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область
Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:22
2024-03-26T12:22
чп на руднике "пионер" в амурской области
происшествия
амурская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков. С ними продолжают работать психологи МЧС, представители рудника, ВГСЧ, информируя о ходе проведения аварийно-спасательных работ и оказывая необходимую помощь", - говорится в сообщении. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935821916.html
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чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область
ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Происшествия, Амурская область
Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область

Семьи находящихся под завалами горняков с рудника "Пионер" прибыли в Приамурье

© Правительство Амурской областиСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© Правительство Амурской области
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков. С ними продолжают работать психологи МЧС, представители рудника, ВГСЧ, информируя о ходе проведения аварийно-спасательных работ и оказывая необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
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ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиПроисшествияАмурская область
 
 
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