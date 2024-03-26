https://ria.ru/20240326/semi-1935867360.html

Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область

Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область - РИА Новости, 26.03.2024

Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" прибыли в Амурскую область

Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:22

2024-03-26T12:22

2024-03-26T12:22

чп на руднике "пионер" в амурской области

происшествия

амурская область

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Семьи 10 горняков, находящихся под завалами на руднике "Пионер", прибыли в Амурскую область, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков. С ними продолжают работать психологи МЧС, представители рудника, ВГСЧ, информируя о ходе проведения аварийно-спасательных работ и оказывая необходимую помощь", - говорится в сообщении. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20240326/rudnik-1935821916.html

амурская область

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Влада Копылова

чп на руднике "пионер" в амурской области, происшествия, амурская область