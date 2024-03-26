https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html

Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского

Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского - РИА Новости, 26.03.2024

Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского

Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:52

2024-03-26T07:52

2024-03-26T07:53

украина

россия

черное море

илья кива

владлен татарский

захар прилепин

служба безопасности украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого. Накануне Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем Telegram-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море. "Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали", - заявил Малюк в эфире телемарафона. Его слова приводит "Украинская правда". По словам Малюка, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Владлен Татарский, содержалось "400 грамм термобара", генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью "800 граммов пластида", а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров. Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины. В феврале украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Машину Прилепина 6 мая 2023 года взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали гражданина России и Украины Александра Пермякова. Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html

https://ria.ru/20240227/sud-1929694211.html

https://ria.ru/20240325/sbu-1935614361.html

https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html

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украина, россия, черное море, илья кива, владлен татарский, захар прилепин, служба безопасности украины, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру)