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Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского - РИА Новости, 26.03.2024
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07:52 26.03.2024 (обновлено: 07:53 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского - РИА Новости, 26.03.2024
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского
Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:52
2024-03-26T07:53
украина
россия
черное море
илья кива
владлен татарский
захар прилепин
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого. Накануне Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем Telegram-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море. "Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали", - заявил Малюк в эфире телемарафона. Его слова приводит "Украинская правда". По словам Малюка, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Владлен Татарский, содержалось "400 грамм термобара", генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью "800 граммов пластида", а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров. Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины. В феврале украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Машину Прилепина 6 мая 2023 года взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали гражданина России и Украины Александра Пермякова. Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html
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украина, россия, черное море, илья кива, владлен татарский, захар прилепин, служба безопасности украины, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру)
Украина, Россия, Черное море, Илья Кива, Владлен Татарский, Захар Прилепин, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского

Глава СБУ Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам Кивы и Татарского

CC BY 4.0 / SBU (cropped) / Глава СБУ Василий Малюк
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY 4.0 / SBU (cropped) /
Глава СБУ Василий Малюк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Глава службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого.
Накануне Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России. В своем Telegram-канале он назвал в числе целей также Крымский мост и корабли в Черном море.
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"Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали", - заявил Малюк в эфире телемарафона. Его слова приводит "Украинская правда".
По словам Малюка, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого был убит военкор Владлен Татарский, содержалось "400 грамм термобара", генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили с помощью "800 граммов пластида", а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров.
Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.
В феврале украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины.
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Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
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Машину Прилепина 6 мая 2023 года взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали гражданина России и Украины Александра Пермякова.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
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УкраинаРоссияЧерное мореИлья КиваВладлен ТатарскийЗахар ПрилепинСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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