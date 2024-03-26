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На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину - РИА Новости, 26.03.2024
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10:51 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935832444.html
На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину
На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину - РИА Новости, 26.03.2024
На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину
Бурение пятой скважины планируется во вторник на руднике "Пионер" в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:51
2024-03-26T10:51
происшествия
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бурение пятой скважины планируется во вторник на руднике "Пионер" в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня горноспасатели с использованием станка подземного бурения приступят к бурению пятой скважины", - сказал собеседник агентства. Бурение четвертой скважины уже идет. Данные со всех скважин анализируются в специальной самоходной станции. Как сообщали в МЧС РФ, при бурении первой скважины удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Третья скважина также вышла в горную выработку, там тоже есть вода, причем со льдом. Вторая скважина выработки еще не достигла, по последним данным с места. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20240325/shakhta-1935649935.html
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происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину

На руднике "Пионер", где заточены 13 горняков, пробурят пятую скважину

© МЧС РоссииСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС России
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бурение пятой скважины планируется во вторник на руднике "Пионер" в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня горноспасатели с использованием станка подземного бурения приступят к бурению пятой скважины", - сказал собеседник агентства.
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Бурение четвертой скважины уже идет. Данные со всех скважин анализируются в специальной самоходной станции.
Как сообщали в МЧС РФ, при бурении первой скважины удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Третья скважина также вышла в горную выработку, там тоже есть вода, причем со льдом. Вторая скважина выработки еще не достигла, по последним данным с места.
Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.
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ПроисшествияРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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