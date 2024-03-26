https://ria.ru/20240326/rudnik-1935832444.html

На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину

На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину - РИА Новости, 26.03.2024

На руднике "Пионер" начнут бурить пятую скважину

Бурение пятой скважины планируется во вторник на руднике "Пионер" в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:51

2024-03-26T10:51

2024-03-26T10:51

происшествия

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бурение пятой скважины планируется во вторник на руднике "Пионер" в Амурской области, где уже больше недели заблокированы 13 горняков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сегодня горноспасатели с использованием станка подземного бурения приступят к бурению пятой скважины", - сказал собеседник агентства. Бурение четвертой скважины уже идет. Данные со всех скважин анализируются в специальной самоходной станции. Как сообщали в МЧС РФ, при бурении первой скважины удалось выйти в горные выработки, где была обнаружена вода. Третья скважина также вышла в горную выработку, там тоже есть вода, причем со льдом. Вторая скважина выработки еще не достигла, по последним данным с места. Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20240325/shakhta-1935649935.html

https://ria.ru/20240325/rudnik-1935606294.html

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), чп на руднике "пионер" в амурской области