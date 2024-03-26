https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html

В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"

В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер" - РИА Новости, 26.03.2024

В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"

Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:37

2024-03-26T10:37

2024-03-26T10:41

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на руднике "пионер" в амурской области

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности повторного прорыва воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Согласно рекомендациям технического совета руководителем ликвидации аварии принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html

амурская область

россия

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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия, происшествия