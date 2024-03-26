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В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер" - РИА Новости, 26.03.2024
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"
Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:37
2024-03-26T10:37
2024-03-26T10:41
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности повторного прорыва воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Согласно рекомендациям технического совета руководителем ликвидации аварии принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды", - говорится в сообщении.
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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия, происшествия
Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Россия, Происшествия
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"
МЧС: монтаж перемычек на руднике приостановлен из-за опасности прорыва воды