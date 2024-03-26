Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 26.03.2024 (обновлено: 10:41 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер" - РИА Новости, 26.03.2024
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"
Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:37
2024-03-26T10:41
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935635035_8:0:1192:666_1920x0_80_0_0_9f8f086443d2dd20597c19b8366a1ce8.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности повторного прорыва воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Согласно рекомендациям технического совета руководителем ликвидации аварии принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935635035_156:0:1044:666_1920x0_80_0_0_6e903f42b64384250f62fa9a68f1bbda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области, россия, происшествия
Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Россия, Происшествия
В Приамурье приостановили монтаж перемычек на руднике "Пионер"

МЧС: монтаж перемычек на руднике приостановлен из-за опасности прорыва воды

© МЧС РоссииСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС России
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководитель ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области принял решение приостановить работы по монтажу перемычек до устранения опасности повторного прорыва воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Согласно рекомендациям технического совета руководителем ликвидации аварии принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды", - говорится в сообщении.
Место обрушения породы в шахте рудника в Зейском муниципальном округе
Глава МЧС Приамурья опроверг слухи о "перестуках" в шахте "Пионер"
20 марта, 08:10
 
Амурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала