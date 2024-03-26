https://ria.ru/20240326/reyting-1936037214.html

Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС

Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС

Президент России Владимир Путин рекомендовал "Российскому союзу ректоров" подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:33

2024-03-26T20:33

2024-03-26T20:33

россия

владимир путин

виктор садовничий

российская академия наук

брикс

геннадий красников

российская академия образования

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Российскому союзу ректоров" подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран БРИКС, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз ректоров" подготовить при участии федеральных государственных бюджетных учреждений "Российская академия наук" и "Российская академия образования" и направить в Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году предложения по формированию международного рейтинга университетов стран, входящих в названное объединение", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 15 апреля 2024 года. Ответственными назначены ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Российской академии наук Геннадий Красников и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

https://ria.ru/20240326/issledovanie-1936014637.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, виктор садовничий, российская академия наук, брикс, геннадий красников, российская академия образования