https://ria.ru/20240326/reyting-1936037214.html
Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС
Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС
Президент России Владимир Путин рекомендовал "Российскому союзу ректоров" подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:33
2024-03-26T20:33
2024-03-26T20:33
россия
владимир путин
виктор садовничий
российская академия наук
брикс
геннадий красников
российская академия образования
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Российскому союзу ректоров" подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран БРИКС, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз ректоров" подготовить при участии федеральных государственных бюджетных учреждений "Российская академия наук" и "Российская академия образования" и направить в Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году предложения по формированию международного рейтинга университетов стран, входящих в названное объединение", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 15 апреля 2024 года. Ответственными назначены ректор МГУ Виктор Садовничий, глава Российской академии наук Геннадий Красников и президент Российской академии образования Ольга Васильева.
https://ria.ru/20240326/issledovanie-1936014637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, виктор садовничий, российская академия наук, брикс, геннадий красников, российская академия образования
Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий, Российская академия наук, БРИКС, Геннадий Красников, Российская академия образования
Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов стран БРИКС
"Российский союз ректоров" подготовит предложения по рейтингу вузов стран БРИКС