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Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли - РИА Новости, 26.03.2024
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17:28 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/pereprava-1935976081.html
Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли
Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли - РИА Новости, 26.03.2024
Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли
Дорогу по льду Байкала на остров Ольхон закрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:28
2024-03-26T17:28
ольхон
байкал
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 26 мар - РИА Новости. Дорогу по льду Байкала на остров Ольхон закрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ледовую переправу на самый крупный остров озера Байкал – Ольхон – закрыли в Иркутской области. Причина этого – разрушение льда", - говорится в сообщении. Ледовая дорога в сторону Ольхона была закрыта 23 марта. МЧС призвало туристов покинуть Ольхон, оставляя для них возможность выезда с острова по этой дороге. С 26 марта по решению надзорных органов движение по переправе было полностью перекрыто. Отмечается, что структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Использование переправы опасно - машина может провалиться под лёд. Ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск - Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. В этом году дорога была открыта для движения 9 февраля.
https://ria.ru/20240109/putin-1920356125.html
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ольхон
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ольхон, байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ольхон, Байкал, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли

Ледовую переправу на остров Ольхон на Байкале закрыли

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал. Архивное фото
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ИРКУТСК, 26 мар - РИА Новости. Дорогу по льду Байкала на остров Ольхон закрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Ледовую переправу на самый крупный остров озера Байкал – Ольхон – закрыли в Иркутской области. Причина этого – разрушение льда", - говорится в сообщении.
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Ледовая дорога в сторону Ольхона была закрыта 23 марта. МЧС призвало туристов покинуть Ольхон, оставляя для них возможность выезда с острова по этой дороге. С 26 марта по решению надзорных органов движение по переправе было полностью перекрыто.
Отмечается, что структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Использование переправы опасно - машина может провалиться под лёд.
Ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск - Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. В этом году дорога была открыта для движения 9 февраля.
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