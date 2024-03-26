https://ria.ru/20240326/pereprava-1935976081.html

Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли

Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли - РИА Новости, 26.03.2024

Ледовую переправу на остров Ольхон закрыли

Дорогу по льду Байкала на остров Ольхон закрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:28

2024-03-26T17:28

2024-03-26T17:28

ольхон

байкал

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 26 мар - РИА Новости. Дорогу по льду Байкала на остров Ольхон закрыли в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ледовую переправу на самый крупный остров озера Байкал – Ольхон – закрыли в Иркутской области. Причина этого – разрушение льда", - говорится в сообщении. Ледовая дорога в сторону Ольхона была закрыта 23 марта. МЧС призвало туристов покинуть Ольхон, оставляя для них возможность выезда с острова по этой дороге. С 26 марта по решению надзорных органов движение по переправе было полностью перекрыто. Отмечается, что структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Использование переправы опасно - машина может провалиться под лёд. Ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск - Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. В этом году дорога была открыта для движения 9 февраля.

https://ria.ru/20240109/putin-1920356125.html

https://ria.ru/20190926/1559018229.html

ольхон

байкал

иркутская область

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ольхон, байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)