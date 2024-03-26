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Стало известно, когда один из обвиняемых в теракте уехал из Таджикистана - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:37 26.03.2024 (обновлено: 17:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/obvinyaemyy-1935979818.html
Стало известно, когда один из обвиняемых в теракте уехал из Таджикистана
Стало известно, когда один из обвиняемых в теракте уехал из Таджикистана - РИА Новости, 26.03.2024
Стало известно, когда один из обвиняемых в теракте уехал из Таджикистана
Обвиняемый в теракте в "Крокус сити холле" Фаридуни Шамсидин уехал из Таджикистана в Москву на заработки полгода назад, сообщил РИА Новости источник в МВД... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:37
2024-03-26T17:38
теракт в "крокус сити холле"
россия
таджикистан
украина
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Обвиняемый в теракте в "Крокус сити холле" Фаридуни Шамсидин уехал из Таджикистана в Москву на заработки полгода назад, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана. "Он уехал полгода назад в Москву на заработки", - сказал собеседник агентства. По его словам, до отъезда в РФ Шамсидин работал пекарем в небольшой пекарне в родном городе Гиссаре. Корреспонденту РИА Новости удалось кратко переговорить с соседкой обвиняемого в теракте. "Сам Фаридуни был спокойный и вежливый, ничего плохого за ним мы не замечали. Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги", - сказала собеседница агентства. Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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россия, таджикистан, украина, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Таджикистан, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Стало известно, когда один из обвиняемых в теракте уехал из Таджикистана

Источник: один из обвиняемых в теракте уехал на заработки в Россию полгода назад

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Обвиняемый в теракте в "Крокус сити холле" Фаридуни Шамсидин уехал из Таджикистана в Москву на заработки полгода назад, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана.
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"Он уехал полгода назад в Москву на заработки", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 08:00
По его словам, до отъезда в РФ Шамсидин работал пекарем в небольшой пекарне в родном городе Гиссаре.
Корреспонденту РИА Новости удалось кратко переговорить с соседкой обвиняемого в теракте. "Сам Фаридуни был спокойный и вежливый, ничего плохого за ним мы не замечали. Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги", - сказала собеседница агентства.
Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
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23 марта, 13:23
По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТаджикистанУкраинаМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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