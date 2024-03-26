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Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США - РИА Новости, 26.03.2024
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11:17 26.03.2024 (обновлено: 12:13 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/most-1935842533.html
Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США
Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США - РИА Новости, 26.03.2024
Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США
Крупный разлив дизельного топлива обнаружен вокруг судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:17
2024-03-26T12:13
в мире
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мэриленд
коломбо
авто
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крупный разлив дизельного топлива обнаружен вокруг судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на заявление местной пожарной службы. "Ведомство... сообщило, что в воде вокруг судна обнаружено много дизельного топлива", - сообщает телеканал. Как сообщила телеканалу береговая охрана, в мост врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Позднее Транспортное управление штата Мэриленд подтвердило, что мост в Балтиморе обрушился из-за столкновения с судном.
https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html
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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, авто, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Коломбо, Авто, Обрушение моста в Балтиморе
Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США

В Балтиморе обнаружили разлив топлива вокруг судна, врезавшегося в мост

© AP Photo / Steve RuarkЧасти моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Steve Ruark
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крупный разлив дизельного топлива обнаружен вокруг судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
«
"Ведомство... сообщило, что в воде вокруг судна обнаружено много дизельного топлива", - сообщает телеканал.
Как сообщила телеканалу береговая охрана, в мост врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка.
Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.
Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".
Позднее Транспортное управление штата Мэриленд подтвердило, что мост в Балтиморе обрушился из-за столкновения с судном.
Обрушение моста в американском штате Мэриленд - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста
Вчера, 10:57
 
В миреБалтиморМэрилендКоломбоАвтоОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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