https://ria.ru/20240326/most-1935842533.html

Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США

Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США - РИА Новости, 26.03.2024

Крупный разлив топлива обнаружили вокруг судна, врезавшегося в мост в США

Крупный разлив дизельного топлива обнаружен вокруг судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:17

2024-03-26T11:17

2024-03-26T12:13

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балтимор

мэриленд

коломбо

авто

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Крупный разлив дизельного топлива обнаружен вокруг судна, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на заявление местной пожарной службы. "Ведомство... сообщило, что в воде вокруг судна обнаружено много дизельного топлива", - сообщает телеканал. Как сообщила телеканалу береговая охрана, в мост врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Позднее Транспортное управление штата Мэриленд подтвердило, что мост в Балтиморе обрушился из-за столкновения с судном.

https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html

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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, авто, обрушение моста в балтиморе