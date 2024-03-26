https://ria.ru/20240326/mintsifry-1935975642.html
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры - РИА Новости, 26.03.2024
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры
Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:26
2024-03-26T17:26
2024-03-26T17:42
россия
экономика
счетная палата рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании комитета Госдумы по информационной политике."В ходе проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Минцифры России выявлены нарушения общих требований к бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также нарушения в порядке проведения объемов и условий предоставления субсидий к государственным бюджетным учреждениям... серьезные нарушения, такие, как нецелевое использование бюджетных средств, не выявлены. Представления выявлены и сняты с контроля", - отметил Шилков.
https://ria.ru/20240320/proverki-1934560704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, счетная палата рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Экономика, Счетная палата РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры
Счетная палата не выявила в работе Минцифры нецелевого использования средств