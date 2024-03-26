Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 26.03.2024 (обновлено: 17:42 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/mintsifry-1935975642.html
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры - РИА Новости, 26.03.2024
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры
Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:26
2024-03-26T17:42
россия
экономика
счетная палата рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823770555_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_a66b0eecbd4edddbe7035663f528734a.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании комитета Госдумы по информационной политике."В ходе проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Минцифры России выявлены нарушения общих требований к бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также нарушения в порядке проведения объемов и условий предоставления субсидий к государственным бюджетным учреждениям... серьезные нарушения, такие, как нецелевое использование бюджетных средств, не выявлены. Представления выявлены и сняты с контроля", - отметил Шилков.
https://ria.ru/20240320/proverki-1934560704.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823770555_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd27cec7176d94a0c17a48739c0c4d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, счетная палата рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Экономика, Счетная палата РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Счетная палата не выявила серьезных нарушений в работе Минцифры

Счетная палата не выявила в работе Минцифры нецелевого использования средств

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Счетная палата не выявила в деятельности Минцифры РФ серьезных нарушений, в том числе нецелевого использования средств, сообщил аудитор Счетной палаты Данил Шилков на заседании комитета Госдумы по информационной политике.
"В ходе проверки исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Минцифры России выявлены нарушения общих требований к бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также нарушения в порядке проведения объемов и условий предоставления субсидий к государственным бюджетным учреждениям... серьезные нарушения, такие, как нецелевое использование бюджетных средств, не выявлены. Представления выявлены и сняты с контроля", - отметил Шилков.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
20 марта, 20:19
 
РоссияЭкономикаСчетная палата РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала