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Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами
Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами - РИА Новости, 26.03.2024
Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами
Количество совершенных мигрантами преступлений в 2023 году в России возросло на 75%, нужно проанализировать ситуацию в этой сфере, сообщил на итоговой коллегии... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:27
2024-03-26T15:27
2024-03-26T15:27
россия
игорь краснов
происшествия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Количество совершенных мигрантами преступлений в 2023 году в России возросло на 75%, нужно проанализировать ситуацию в этой сфере, сообщил на итоговой коллегии генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Актуальным остается вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти до 21,9 тысячи", - сказал Краснов. Он отметил, что прокурорам необходимо с учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.
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россия, игорь краснов, происшествия
Россия, Игорь Краснов, Происшествия
Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами
Краснов: число совершенных мигрантами преступлений выросло на 75 процентов