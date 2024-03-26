https://ria.ru/20240326/migranty-1935938397.html

Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами

Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами - РИА Новости, 26.03.2024

Генпрокурор заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами

Количество совершенных мигрантами преступлений в 2023 году в России возросло на 75%, нужно проанализировать ситуацию в этой сфере, сообщил на итоговой коллегии... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:27

2024-03-26T15:27

2024-03-26T15:27

россия

игорь краснов

происшествия

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Количество совершенных мигрантами преступлений в 2023 году в России возросло на 75%, нужно проанализировать ситуацию в этой сфере, сообщил на итоговой коллегии генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Актуальным остается вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти до 21,9 тысячи", - сказал Краснов. Он отметил, что прокурорам необходимо с учетом региональной специфики проанализировать ситуацию в этой сфере и выработать сбалансированные решения исходя из необходимости обеспечения безопасности граждан и экономической целесообразности использования иностранной рабочей силы.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html

россия

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россия, игорь краснов, происшествия