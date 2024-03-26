https://ria.ru/20240326/matematika-1936025017.html

Путин поручил разработать план повышения качества преподавания математики

Путин поручил разработать план повышения качества преподавания математики - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил разработать план повышения качества преподавания математики

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:48

2024-03-26T19:48

2024-03-26T19:48

общество

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, предусматривающий в том числе повышение качества подготовки учителей, преподающих эти предметы, и устранение дефицита таких учителей, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать по согласованию с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, предусматривающий в том числе повышение качества подготовки учителей, преподающих эти предметы, и устранение дефицита таких учителей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях", - сказано в поручении. Срок выполнения поручения - 1 июня 2024 года.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, образование - общество