https://ria.ru/20240326/larga-1935795421.html

В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг

В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг - РИА Новости, 26.03.2024

В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг

Более 1,2 тысячи новорожденных детенышей ларг насчитали ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:23

2024-03-26T04:23

2024-03-26T04:23

хорошие новости

дальний восток

дальневосточный морской заповедник

российская академия наук

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи новорожденных детенышей ларг насчитали ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Согласно новым данным, текущий сезон размножения уже подарил жизнь 1239 белькам. Сейчас это детеныши разного возраста: от новорожденных до уже перешедших на самостоятельный образ жизни. Самка рожает одного белька, выкармливает его три-четыре недели и отпускает во взрослую жизнь, после чего вновь готова к спариванию", - говорится в сообщении учреждения. Отмечается, что ларга, или пятнистая нерпа – единственный вид морских млекопитающих, который размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Каждую зиму сотни особей со всего Дальнего Востока собираются на берегах архипелага Римского-Корсакова, чтобы оставить потомство. Сезон размножения длится примерно до рубежа марта и апреля. По словам сотрудника Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Игоря Катина, которые приводятся в сообщении, многолетний мониторинг показывает, что динамика рождаемости ларги в Дальневосточном морском заповеднике сохраняет положительные показатели. Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Он был создан в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, ученые исследуют многочисленные виды животных.

https://ria.ru/20240320/yak-1934481577.html

https://ria.ru/20240305/muraved-1931260994.html

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дальний восток, дальневосточный морской заповедник, российская академия наук, фгбу "земля леопарда"