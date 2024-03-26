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В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг - РИА Новости, 26.03.2024
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Хорошие новости
 
04:23 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/larga-1935795421.html
В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг
В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг - РИА Новости, 26.03.2024
В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг
Более 1,2 тысячи новорожденных детенышей ларг насчитали ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:23
2024-03-26T04:23
хорошие новости
дальний восток
дальневосточный морской заповедник
российская академия наук
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи новорожденных детенышей ларг насчитали ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Согласно новым данным, текущий сезон размножения уже подарил жизнь 1239 белькам. Сейчас это детеныши разного возраста: от новорожденных до уже перешедших на самостоятельный образ жизни. Самка рожает одного белька, выкармливает его три-четыре недели и отпускает во взрослую жизнь, после чего вновь готова к спариванию", - говорится в сообщении учреждения. Отмечается, что ларга, или пятнистая нерпа – единственный вид морских млекопитающих, который размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Каждую зиму сотни особей со всего Дальнего Востока собираются на берегах архипелага Римского-Корсакова, чтобы оставить потомство. Сезон размножения длится примерно до рубежа марта и апреля. По словам сотрудника Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Игоря Катина, которые приводятся в сообщении, многолетний мониторинг показывает, что динамика рождаемости ларги в Дальневосточном морском заповеднике сохраняет положительные показатели. Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Он был создан в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, ученые исследуют многочисленные виды животных.
https://ria.ru/20240320/yak-1934481577.html
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дальний восток, дальневосточный морской заповедник, российская академия наук, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Дальний Восток, Дальневосточный морской заповедник, Российская академия наук, ФГБУ "Земля леопарда"
В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг

В нацпарке "Земля леопарда" насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг

© РИА Новости / Виталий АньковРеабилитационный центр "Тюлень" в Приморском крае
Реабилитационный центр Тюлень в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи новорожденных детенышей ларг насчитали ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
«
"Согласно новым данным, текущий сезон размножения уже подарил жизнь 1239 белькам. Сейчас это детеныши разного возраста: от новорожденных до уже перешедших на самостоятельный образ жизни. Самка рожает одного белька, выкармливает его три-четыре недели и отпускает во взрослую жизнь, после чего вновь готова к спариванию", - говорится в сообщении учреждения.
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Отмечается, что ларга, или пятнистая нерпа – единственный вид морских млекопитающих, который размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Каждую зиму сотни особей со всего Дальнего Востока собираются на берегах архипелага Римского-Корсакова, чтобы оставить потомство. Сезон размножения длится примерно до рубежа марта и апреля.
По словам сотрудника Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Игоря Катина, которые приводятся в сообщении, многолетний мониторинг показывает, что динамика рождаемости ларги в Дальневосточном морском заповеднике сохраняет положительные показатели.
Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Он был создан в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, ученые исследуют многочисленные виды животных.
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Хорошие новостиДальний ВостокДальневосточный морской заповедникРоссийская академия наукФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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