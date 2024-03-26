В приморском заповеднике насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг
В нацпарке "Земля леопарда" насчитали более 1,2 тысячи новорожденных ларг
Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – РИА Новости. Более 1,2 тысячи новорожденных детенышей ларг насчитали ученые в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
«
"Согласно новым данным, текущий сезон размножения уже подарил жизнь 1239 белькам. Сейчас это детеныши разного возраста: от новорожденных до уже перешедших на самостоятельный образ жизни. Самка рожает одного белька, выкармливает его три-четыре недели и отпускает во взрослую жизнь, после чего вновь готова к спариванию", - говорится в сообщении учреждения.
В Луганске детеныш яка родился во время гастролей цирка
20 марта, 15:01
Отмечается, что ларга, или пятнистая нерпа – единственный вид морских млекопитающих, который размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Каждую зиму сотни особей со всего Дальнего Востока собираются на берегах архипелага Римского-Корсакова, чтобы оставить потомство. Сезон размножения длится примерно до рубежа марта и апреля.
По словам сотрудника Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Игоря Катина, которые приводятся в сообщении, многолетний мониторинг показывает, что динамика рождаемости ларги в Дальневосточном морском заповеднике сохраняет положительные показатели.
Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Он был создан в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, ученые исследуют многочисленные виды животных.