https://ria.ru/20240326/kuleba-1935922693.html

Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"

Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot" - РИА Новости, 26.03.2024

Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:44

2024-03-26T14:44

2024-03-26T14:44

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot"."Дайте нам эти чертовы Patriot", - заявил он. Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия "ровняет с землей" позиции ВСУ и меняет баланс на линии фронта с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500. В январе Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье. В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий кулеба, украина, вооруженные силы украины