Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"
Кулеба потребовал дать Украине "чертовы Patriot" и заявил о раздражении Германии
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot".
"Дайте нам эти чертовы Patriot", - заявил он.
В январе Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье.
В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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