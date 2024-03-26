Рейтинг@Mail.ru
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/kuleba-1935922693.html
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot" - РИА Новости, 26.03.2024
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot". РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:44
2024-03-26T14:44
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920233615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9820b65f782fe6a44ad93c2ca8d3dafb.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot"."Дайте нам эти чертовы Patriot", - заявил он. Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия "ровняет с землей" позиции ВСУ и меняет баланс на линии фронта с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500. В январе Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье. В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240326/svo-1935887953.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920233615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10348e2cb308b5dbf2041cff96a5501a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий кулеба, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, Украина, Вооруженные силы Украины
Кулеба потребовал у Запада "чертовы Patriot"

Кулеба потребовал дать Украине "чертовы Patriot" и заявил о раздражении Германии

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico призвал Запад предоставить Киеву "чертовы Patriot".
"Дайте нам эти чертовы Patriot", - заявил он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине
Вчера, 13:20
Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия "ровняет с землей" позиции ВСУ и меняет баланс на линии фронта с помощью авиационных полуторатонных бомб ФАБ-1500.
В январе Минобороны РФ впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Бомба ФАБ-1500, стоящая в цеху предприятия, демонстрируется в видеоролике о поездке министра обороны РФ Сергея Шойгу на одно из предприятий КТРВ в Подмосковье.
В декабре секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что у украинских войск нет средств для противодействия управляемым авиабомбам, которые использует Россия.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Осталось недолго". Зеленский лишился важной поддержки
24 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КулебаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала