https://ria.ru/20240326/krokus-1935955808.html

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 26.03.2024

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершились, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:28

2024-03-26T16:28

2024-03-26T16:48

теракт в "крокус сити холле"

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершились, сообщила пресс-служба МЧС."Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники", — говорится в пресс-релизе.Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.Завалы обследовали кинологические расчеты отряда "Центроспас" и центра "Лидер", использовались специализированные робототехнические комплексы.Всего в аварийно-спасательных работах на месте участвовали более тысячи человек и свыше 300 единиц техники.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье)