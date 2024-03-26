https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания

ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания - РИА Новости, 26.03.2024

ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания

Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину допустил, что ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" несут США, Великобритания РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:33

2024-03-26T15:33

2024-03-26T17:00

теракт в "крокус сити холле"

сша

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

павел зарубин

александр бортников

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину допустил, что ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" несут США, Великобритания и Украина."Думаем, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая, так сказать, информация, но есть уже определенные наработки", — сказал он.Украинский следБортников уточнил, что заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе."Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", — подчеркнул глава ФСБ.Он отметил, что террористы хотели сбежать именно на Украину, их там ждали и собирались встретить "как героев". Российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.ФСБ также известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, добавил Бортников. По его словам, украинские специалисты выезжали в места нахождения террористов и работали там с ними. Это подтверждает и большое количество иностранцев, которые воюют на стороне киевского режима, — "это и националисты, это наемники, это исламисты", подчеркнул Бортников.Об СБУ и Буданове* Директор ФСБ также заявил, что СБУ необходимо признать террористической организацией. Что касается руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, то он уже давно стал законной целью для российских войск, отметил Бортников."Те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", — отметил он.На вопрос, почему Буданов* и его коллеги "все еще живы", директор ФСБ ответил, что "все впереди".О чем предупреждали СШАИнформация о подготовке теракта в России, которую США передали в начале марта, носила общий характер, заявил глава ФСБ. "Эта информация общий характер носила — о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений", — подчеркнул он.Бортников добавил, что силовики предприняли действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и на тот момент сведения не подтвердились. Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников отметил, что такая информация была в начале марта. "Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, — это уже последующая атака", — добавил он.Ход расследованияСотрудники правоохранительных органов активно работают с 11 задержанными по делу о теракте, при этом число пособников со временем возрастет, подчеркнул глава ФСБ."Круг этот расширяется, и количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше", — сказал Бортников.Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран выявляет всех причастных к нападению на "Крокус Сити Холл". Ответные меры, безусловно, будут осуществляться, и всех, кто имел отношение к теракту, ждет неизбежное наказание, добавил Бортников.Глава ведомства также отметил, что Федеральная служба безопасности работает в очень напряженном режиме, учитывая проблемы на фоне событий на Украине. Тем не менее она неплохо справляется и способна решать сложные задачи, подчеркнул он.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html

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https://ria.ru/20240326/figurant-1935856185.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Ответ Бортникова на вопрос, стоят ли США, Британия и Украина за терактом в "Крокусе" Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокусе» США, Британия и Украина: «Думаем, что это так». «Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация. Но есть уже определенные наработки», — заявил директор ФСБ. 2024-03-26T15:33 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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