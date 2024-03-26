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ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:33 26.03.2024 (обновлено: 17:00 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания - РИА Новости, 26.03.2024
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания
Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину допустил, что ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" несут США, Великобритания РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:33
2024-03-26T17:00
теракт в "крокус сити холле"
сша
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
павел зарубин
александр бортников
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину допустил, что ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" несут США, Великобритания и Украина.&quot;Думаем, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая, так сказать, информация, но есть уже определенные наработки&quot;, — сказал он.Украинский следБортников уточнил, что заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.&quot;Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение&quot;, — подчеркнул глава ФСБ.Он отметил, что террористы хотели сбежать именно на Украину, их там ждали и собирались встретить "как героев". Российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.ФСБ также известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, добавил Бортников. По его словам, украинские специалисты выезжали в места нахождения террористов и работали там с ними. Это подтверждает и большое количество иностранцев, которые воюют на стороне киевского режима, — "это и националисты, это наемники, это исламисты", подчеркнул Бортников.Об СБУ и Буданове* Директор ФСБ также заявил, что СБУ необходимо признать террористической организацией. Что касается руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, то он уже давно стал законной целью для российских войск, отметил Бортников.&quot;Те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью&quot;, — отметил он.На вопрос, почему Буданов* и его коллеги "все еще живы", директор ФСБ ответил, что "все впереди".О чем предупреждали СШАИнформация о подготовке теракта в России, которую США передали в начале марта, носила общий характер, заявил глава ФСБ. &quot;Эта информация общий характер носила — о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений&quot;, — подчеркнул он.Бортников добавил, что силовики предприняли действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и на тот момент сведения не подтвердились. Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников отметил, что такая информация была в начале марта. &quot;Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, — это уже последующая атака&quot;, — добавил он.Ход расследованияСотрудники правоохранительных органов активно работают с 11 задержанными по делу о теракте, при этом число пособников со временем возрастет, подчеркнул глава ФСБ."Круг этот расширяется, и количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше", — сказал Бортников.Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран выявляет всех причастных к нападению на "Крокус Сити Холл". Ответные меры, безусловно, будут осуществляться, и всех, кто имел отношение к теракту, ждет неизбежное наказание, добавил Бортников.Глава ведомства также отметил, что Федеральная служба безопасности работает в очень напряженном режиме, учитывая проблемы на фоне событий на Украине. Тем не менее она неплохо справляется и способна решать сложные задачи, подчеркнул он.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html
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Ответ Бортникова на вопрос, стоят ли США, Британия и Украина за терактом в "Крокусе"
Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокусе» США, Британия и Украина: «Думаем, что это так». «Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация. Но есть уже определенные наработки», — заявил директор ФСБ.
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сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел зарубин, александр бортников, россия, владимир путин, служба безопасности украины, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Павел Зарубин, Александр Бортников, Россия, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Крокус Сити Холл
ФСБ допустила, что за терактом в "Крокусе" стоят США и Великобритания

Бортников не исключил, что за терактом в "Крокусе" стоят США, Британия и Украина

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину допустил, что ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл" несут США, Великобритания и Украина.
«

"Думаем, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая, так сказать, информация, но есть уже определенные наработки", — сказал он.

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Вчера, 15:03

Украинский след

Бортников уточнил, что заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
«

"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", — подчеркнул глава ФСБ.

Он отметил, что террористы хотели сбежать именно на Украину, их там ждали и собирались встретить "как героев". Российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.
ФСБ также известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, добавил Бортников. По его словам, украинские специалисты выезжали в места нахождения террористов и работали там с ними. Это подтверждает и большое количество иностранцев, которые воюют на стороне киевского режима, — "это и националисты, это наемники, это исламисты", подчеркнул Бортников.
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Об СБУ и Буданове*

Директор ФСБ также заявил, что СБУ необходимо признать террористической организацией. Что касается руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, то он уже давно стал законной целью для российских войск, отметил Бортников.
«

"Те, кто совершают преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", — отметил он.

На вопрос, почему Буданов* и его коллеги "все еще живы", директор ФСБ ответил, что "все впереди".
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Вчера, 12:37

О чем предупреждали США

Информация о подготовке теракта в России, которую США передали в начале марта, носила общий характер, заявил глава ФСБ.
«

"Эта информация общий характер носила — о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений", — подчеркнул он.

Бортников добавил, что силовики предприняли действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и на тот момент сведения не подтвердились. Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников отметил, что такая информация была в начале марта.
«

"Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, — это уже последующая атака", — добавил он.

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Вчера, 16:19

Ход расследования

Сотрудники правоохранительных органов активно работают с 11 задержанными по делу о теракте, при этом число пособников со временем возрастет, подчеркнул глава ФСБ.
«
"Круг этот расширяется, и количество пособников, которые принимали участие в подготовке, естественно, будет больше", — сказал Бортников.
Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран выявляет всех причастных к нападению на "Крокус Сити Холл". Ответные меры, безусловно, будут осуществляться, и всех, кто имел отношение к теракту, ждет неизбежное наказание, добавил Бортников.
Глава ведомства также отметил, что Федеральная служба безопасности работает в очень напряженном режиме, учитывая проблемы на фоне событий на Украине. Тем не менее она неплохо справляется и способна решать сложные задачи, подчеркнул он.
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Вчера, 11:59

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"СШАУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Павел ЗарубинАлександр БортниковРоссияВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныКрокус Сити Холл
 
 
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