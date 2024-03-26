Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", заявил глава ФСБ
Бортников: теракт в "Крокусе" готовили исламисты при содействии Украины
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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"Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", — отметил он.
Бортников уточнил, что заказчик пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей. Он добавил, что ведомство сделает все, чтобы вычислить организаторов теракта.
При этом известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, отметил глава ФСБ. По его словам, террористы хотели сбежать именно на Украину и их там ждали. Бортников добавил, что российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло.
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"Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. <...> Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — подчеркнул Бортников.
Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран занимается выявлением всех причастных к теракту, добавил он.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.