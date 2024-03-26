https://ria.ru/20240326/krokus-1935922149.html

Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", заявил глава ФСБ

Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", заявил глава ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024

Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокусе", заявил глава ФСБ

Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:43

2024-03-26T14:43

2024-03-26T15:16

теракт в "крокус сити холле"

в мире

украина

киев

ближний восток

павел зарубин

александр бортников

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину."Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", — отметил он.Бортников уточнил, что заказчик пока не установлен, однако спецслужбы видят, кто организовывал и вербовал исполнителей. Он добавил, что ведомство сделает все, чтобы вычислить организаторов теракта.При этом известно, что Киев осуществлял подготовку боевиков на Ближнем Востоке, отметил глава ФСБ. По его словам, террористы хотели сбежать именно на Украину и их там ждали. Бортников добавил, что российские спецслужбы сделали все, чтобы этого не произошло."Бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. <...> Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — подчеркнул Бортников.Сейчас ФСБ вместе со спецслужбами дружественных стран занимается выявлением всех причастных к теракту, добавил он.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935929569.html

https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

украина

киев

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ближний восток, павел зарубин, александр бортников, крокус сити холл, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус