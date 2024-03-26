https://ria.ru/20240326/krokus-1935863413.html

Семье погибших в "Крокусе" жительниц ЛНР окажут помощь

Семье погибших в "Крокусе" жительниц ЛНР окажут помощь - РИА Новости, 26.03.2024

Семье погибших в "Крокусе" жительниц ЛНР окажут помощь

Администрация Кременского района ЛНР готова оказать посильную финансовую и моральную поддержку семье двух жительниц округа, погибших при теракте в подмосковном... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:16

2024-03-26T12:16

2024-03-26T12:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

леонид пасечник

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Администрация Кременского района ЛНР готова оказать посильную финансовую и моральную поддержку семье двух жительниц округа, погибших при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил глава муниципалитета Вячеслав Третьяков. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что две жительницы освобожденного в 2022 году Кременского района погибли при теракте в Красногорске. "Беру ситуацию под личный контроль и обещаю, что буду взаимодействовать со всеми необходимыми инстанциями, чтобы обеспечить членам семей погибших всю необходимую помощь. Мы будем присутствовать рядом с семьями, чтобы оказать всю необходимую помощь", - привели в пресс-службе правительства республики слова Третьякова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935611307.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, леонид пасечник, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество