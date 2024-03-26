Китайские эксперты усомнились, что за терактом в "Крокусе" стоит ИГИЛ*

ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Особенности теракта в "Крокус сити холле" заставляют сомневаться в том, что за него несет ответственность "Исламское государство*", считают китайские эксперты, чьи слова приводит китайская государственная газета Global Times. По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, версия о том, что за терактом стоит ИГИЛ*, является "немного надуманной", поскольку ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликт на Ближнем Востоке идет в основном между Израилем и Палестиной. "Если бы ИГИЛ* совершал террористическую атаку, не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию?" - цитирует издание эксперта.Эксперт из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй отметил, что теракт в "Крокус сити холле" не совсем соответствует схемам предыдущих атак террористической организации. "Ведомые религиозным экстремизмом, члены ИГ* обычно совершают нападения "одиноких волков" или террористов-смертников", - сказал он. При этом, по словам Ли Вэя, маловероятно, что украинское правительство причастно к теракту, но если будет обнаружена связь каких-либо экстремистских сил на Украине с террористической атакой, это поставит Киев в неблагоприятное положение. Ван Сяоцюань отметил, что если будет установлено, что Киев причастен к теракту, то США и страны Запада "потеряют легитимность в поддержке Украины". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Четверо граждан Таджикистана, которые, предположительно, убивали людей в "Крокус сити холле", были задержаны в Брянской области и в ночь на понедельник арестованы, всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Позже были арестованы еще трое фигурантов. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, они пособники террористов, предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги.* Террористическая организация, запрещенная в России
Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Особенности теракта в "Крокус сити холле" заставляют сомневаться в том, что за него несет ответственность "Исламское государство*", считают китайские эксперты, чьи слова приводит китайская государственная газета Global Times.
По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, версия о том, что за терактом стоит ИГИЛ*, является "немного надуманной", поскольку ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликт на Ближнем Востоке идет в основном между Израилем и Палестиной.
"Если бы ИГИЛ* совершал террористическую атаку, не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию?" - цитирует издание эксперта.
Эксперт из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй отметил, что теракт в "Крокус сити холле" не совсем соответствует схемам предыдущих атак террористической организации.
"Ведомые религиозным экстремизмом, члены ИГ* обычно совершают нападения "одиноких волков" или террористов-смертников", - сказал он.
При этом, по словам Ли Вэя, маловероятно, что украинское правительство причастно к теракту, но если будет обнаружена связь каких-либо экстремистских сил на Украине с террористической атакой, это поставит Киев в неблагоприятное положение.
Ван Сяоцюань отметил, что если будет установлено, что Киев причастен к теракту, то США и страны Запада "потеряют легитимность в поддержке Украины".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
Четверо граждан Таджикистана, которые, предположительно, убивали людей в "Крокус сити холле", были задержаны в Брянской области и в ночь на понедельник арестованы, всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Позже были арестованы еще трое фигурантов. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, они пособники террористов, предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги.
* Террористическая организация, запрещенная в России
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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