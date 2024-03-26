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Китайские эксперты усомнились, что за терактом в "Крокусе" стоит ИГИЛ* - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:08 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/krokus-1935810716.html
Китайские эксперты усомнились, что за терактом в "Крокусе" стоит ИГИЛ*
Китайские эксперты усомнились, что за терактом в "Крокусе" стоит ИГИЛ* - РИА Новости, 26.03.2024
Китайские эксперты усомнились, что за терактом в "Крокусе" стоит ИГИЛ*
Особенности теракта в "Крокус сити холле" заставляют сомневаться в том, что за него несет ответственность "Исламское государство*", считают китайские эксперты,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:08
2024-03-26T09:08
теракт в "крокус сити холле"
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
крокус
брянская область
таджикистан
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Особенности теракта в "Крокус сити холле" заставляют сомневаться в том, что за него несет ответственность "Исламское государство*", считают китайские эксперты, чьи слова приводит китайская государственная газета Global Times. По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, версия о том, что за терактом стоит ИГИЛ*, является "немного надуманной", поскольку ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликт на Ближнем Востоке идет в основном между Израилем и Палестиной. &quot;Если бы ИГИЛ* совершал террористическую атаку, не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию?&quot; - цитирует издание эксперта.Эксперт из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй отметил, что теракт в "Крокус сити холле" не совсем соответствует схемам предыдущих атак террористической организации. "Ведомые религиозным экстремизмом, члены ИГ* обычно совершают нападения "одиноких волков" или террористов-смертников", - сказал он. При этом, по словам Ли Вэя, маловероятно, что украинское правительство причастно к теракту, но если будет обнаружена связь каких-либо экстремистских сил на Украине с террористической атакой, это поставит Киев в неблагоприятное положение. Ван Сяоцюань отметил, что если будет установлено, что Киев причастен к теракту, то США и страны Запада "потеряют легитимность в поддержке Украины". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Четверо граждан Таджикистана, которые, предположительно, убивали людей в "Крокус сити холле", были задержаны в Брянской области и в ночь на понедельник арестованы, всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Позже были арестованы еще трое фигурантов. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, они пособники террористов, предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус, брянская область, таджикистан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Крокус, Брянская область, Таджикистан
Китайские эксперты усомнились, что за терактом в "Крокусе" стоит ИГИЛ*

Эксперты из Китая выразили сомнение в том, что за терактом в России стоит ИГИЛ*

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Особенности теракта в "Крокус сити холле" заставляют сомневаться в том, что за него несет ответственность "Исламское государство*", считают китайские эксперты, чьи слова приводит китайская государственная газета Global Times.
По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, версия о том, что за терактом стоит ИГИЛ*, является "немного надуманной", поскольку ситуация в Сирии уже стабилизировалась, а конфликт на Ближнем Востоке идет в основном между Израилем и Палестиной.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
Вчера, 08:00
«

"Если бы ИГИЛ* совершал террористическую атаку, не было бы разумнее нацелиться на Израиль, а не на Россию?" - цитирует издание эксперта.

Эксперт из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй отметил, что теракт в "Крокус сити холле" не совсем соответствует схемам предыдущих атак террористической организации.
"Ведомые религиозным экстремизмом, члены ИГ* обычно совершают нападения "одиноких волков" или террористов-смертников", - сказал он.
При этом, по словам Ли Вэя, маловероятно, что украинское правительство причастно к теракту, но если будет обнаружена связь каких-либо экстремистских сил на Украине с террористической атакой, это поставит Киев в неблагоприятное положение.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
Ван Сяоцюань отметил, что если будет установлено, что Киев причастен к теракту, то США и страны Запада "потеряют легитимность в поддержке Украины".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек.
Четверо граждан Таджикистана, которые, предположительно, убивали людей в "Крокус сити холле", были задержаны в Брянской области и в ночь на понедельник арестованы, всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Позже были арестованы еще трое фигурантов. По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, они пособники террористов, предоставили боевикам квартиру и машину, а также перевозили деньги.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити ХоллКрокусБрянская областьТаджикистан
 
 
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