https://ria.ru/20240326/gosuslugi-1935910167.html

На "Госуслугах" может появиться оформление электронной очереди на границах

На "Госуслугах" может появиться оформление электронной очереди на границах - РИА Новости, 26.03.2024

На "Госуслугах" может появиться оформление электронной очереди на границах

Минтранс России планирует добавить в этом году возможность оформления через "Госуслуги" электронной очереди на пунктах пропуска через границу для большегрузов,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:12

2024-03-26T14:12

2024-03-26T14:12

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виталий савельев

росгранстрой

китай

казахстан

общество

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ЧИТА, 26 мар - РИА Новости. Минтранс России планирует добавить в этом году возможность оформления через "Госуслуги" электронной очереди на пунктах пропуска через границу для большегрузов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев после визита на пункт пропуска "Забайкальск". С 1 сентября 2023 года на трех пунктах пропуска через границу заработала система электронной очереди для грузовых транспортных средств. Первыми пунктами пропуска, в которых была внедрена система, стали "Забайкальск" на границе с Китаем, "Бугристое" на границе с Казахстаном и "Чернышевское" на границе с Литвой. Сейчас оформить очередь можно на сайте Росгранстроя. "Сейчас мы внедрили абсолютно прозрачную систему. На момент нашего приезда (на пункт пропуска "Забайкальск" - ред.) было свободно на сегодня еще 8 слотов, то есть еще 8 транспортных средств могли заказать свой проезд. Сейчас нет проблем с очередями. Желающие проехать через границу могут сделать это спокойно, заказав через сайт. И мы, надеюсь, в этом году еще перейдем на "Госуслуги", можно будет там работать спокойно", - сказал Савельев. Он отметил, что осмотрел пункт пропуска и остался доволен результатами перехода на электронную очередь, а также внедрением двух портальных инспекционно-досмотровых комплексов, которые позволяют обеспечить стопроцентный контроль грузов и существенно сократить время досмотра на границе. По словам Савельева, автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" входит в перечень приоритетных. Из восьми функционирующих погранпереходов на границе с КНР он занимает первое место по пропуску транспортных средств и лиц. В 2023 году здесь пересекли границу 141 тысяча грузовых машин и 500 тысяч человек. Кроме того, на пункте пропуска продолжается реализация реконструкции - разрабатывается проект. Он позволит увеличить пропускную способность в 5,5 раза, до 2400 транспортных средств в сутки. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

россия

китай

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россия, виталий савельев, росгранстрой, китай, казахстан, общество