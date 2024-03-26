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В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов - РИА Новости, 26.03.2024
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17:14 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/gosduma-1935971416.html
В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов
В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов - РИА Новости, 26.03.2024
В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:14
2024-03-26T17:14
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. "Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства", - написал ранее Турчак в своем Telegram-канале. Он отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. "Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - рассказал Турчак.
https://ria.ru/20230608/putin-1876980685.html
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общество, ленинград, андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф, единая россия
Общество, Ленинград, Андрей Турчак, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия
В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов

В Госдуме одобрили право детей-инвалидов на пенсию по потере родителя в СВО

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.
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"Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства", - написал ранее Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов.
"Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - рассказал Турчак.
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