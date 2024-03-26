https://ria.ru/20240326/gosduma-1935971416.html

В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов

В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов - РИА Новости, 26.03.2024

В Госдуме одобрили проект о пенсии по потере родителя в СВО для инвалидов

Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:14

2024-03-26T17:14

2024-03-26T17:14

общество

ленинград

андрей турчак

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. "Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства", - написал ранее Турчак в своем Telegram-канале. Он отметил, что о необходимости такой меры поддержки рабочая группа докладывала президенту в феврале. По его словам, сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. "Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца", - рассказал Турчак.

https://ria.ru/20230608/putin-1876980685.html

https://ria.ru/20240316/otdykh-1933410982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ленинград, андрей турчак, госдума рф, совет федерации рф, единая россия