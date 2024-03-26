https://ria.ru/20240326/figurant-1935837867.html

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

СК попросил арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:07

2024-03-26T11:07

2024-03-26T12:27

теракт в "крокус сити холле"

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Материал в отношении Касимова Алишера поступил в суд", — сказали в пресс-службе.На заседании фигурант дела заявил, что сдавал террористам квартиру, но ничего не знал об их планах.Касимов родился в Киргизии, он гражданин России. Рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем — держит кафе, ранее не судим.Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По данным председателя СК Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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московская область (подмосковье)

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), красногорск, крокус сити холл