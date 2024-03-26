https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935964948.html

России удалось быстро переориентировать товарные потоки, заявил Оверчук

России удалось быстро переориентировать товарные потоки, заявил Оверчук - РИА Новости, 26.03.2024

России удалось быстро переориентировать товарные потоки, заявил Оверчук

России очень быстро удалось переориентировать товарные потоки на Восток, создаются новые обстоятельства, которые открывают новые возможности для развития... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:53

2024-03-26T16:53

2024-03-26T16:53

экономика

россия

китай

узбекистан

алексей оверчук

евразийский экономический союз

снг

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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. России очень быстро удалось переориентировать товарные потоки на Восток, создаются новые обстоятельства, которые открывают новые возможности для развития рынков, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. “На сегодняшний день мы, конечно же, видим рост азиатских рынков, мы понимаем, что западные рынки для нас закрыты и будут оставаться закрытыми неопределенно долго. За очень короткий отрезок времени нам удалось переориентировать наши товарные потоки на Восток”, - сказал Оверчук журналистам на полях Боаоского азиатского форума. Он отметил, что это сегодня заметно и по статистике, и по отчетности, связанной с внешней торговлей. “С одной только КНР у нас торговля выросла со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 в прошлом году. Это за очень короткий период времени мы больше чем удвоили нашу торговлю с Китаем. Аналогичные процессы происходили и происходят с другими странами. Естественно, мы подкрепляем это созданием физической инфраструктуры, прежде всего, транспортной логистической инфраструктуры, созданием коридора Север-Юг”, - сказал Оверчук. В первую очередь, отметил он, это касается развития Прикаспийского, Черноморского регионов, Средней Азии, так называемого Восточного маршрута коридора Север-Юг, который идёт в России через Казахстан, Туркмению на Иран. Также, сказал он, в России смотрят на те процессы, “которые происходят в Афганистане, на те проекты, которые есть по открытию железных дорог между Китаем, Киргизией и Узбекистаном. Узбекистаном, Пакистаном и Афганистаном”. “То есть, это совершенно новые обстоятельства, которые возникают на наших глазах и открывают новые возможности для развития рынков и усиления связанности между странами Евразийского экономического союза, странами СНГ со странами глобального Юга. Мы в этом заинтересованы, мы над этим работаем и будем дальше работать”, - подчеркнул он. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на острове Хайнань в Китае. Форум пройдет с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

https://ria.ru/20230831/energoresursy-1893255559.html

https://ria.ru/20240105/tinao-1919243226.html

россия

китай

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, узбекистан, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг