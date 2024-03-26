России удалось быстро переориентировать товарные потоки, заявил Оверчук
Оверчук: России удалось очень быстро переориентировать товарные потоки на Восток
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
© Sputnik / Владислав Воднев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. России очень быстро удалось переориентировать товарные потоки на Восток, создаются новые обстоятельства, которые открывают новые возможности для развития рынков, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
“На сегодняшний день мы, конечно же, видим рост азиатских рынков, мы понимаем, что западные рынки для нас закрыты и будут оставаться закрытыми неопределенно долго. За очень короткий отрезок времени нам удалось переориентировать наши товарные потоки на Восток”, - сказал Оверчук журналистам на полях Боаоского азиатского форума.
ЕС готов воевать за новую русскую иглу
31 августа 2023, 08:00
Он отметил, что это сегодня заметно и по статистике, и по отчетности, связанной с внешней торговлей.
“С одной только КНР у нас торговля выросла со 104 миллиардов долларов в 2020 году до 240 в прошлом году. Это за очень короткий период времени мы больше чем удвоили нашу торговлю с Китаем. Аналогичные процессы происходили и происходят с другими странами. Естественно, мы подкрепляем это созданием физической инфраструктуры, прежде всего, транспортной логистической инфраструктуры, созданием коридора Север-Юг”, - сказал Оверчук.
В первую очередь, отметил он, это касается развития Прикаспийского, Черноморского регионов, Средней Азии, так называемого Восточного маршрута коридора Север-Юг, который идёт в России через Казахстан, Туркмению на Иран.
Также, сказал он, в России смотрят на те процессы, “которые происходят в Афганистане, на те проекты, которые есть по открытию железных дорог между Китаем, Киргизией и Узбекистаном. Узбекистаном, Пакистаном и Афганистаном”.
“То есть, это совершенно новые обстоятельства, которые возникают на наших глазах и открывают новые возможности для развития рынков и усиления связанности между странами Евразийского экономического союза, странами СНГ со странами глобального Юга. Мы в этом заинтересованы, мы над этим работаем и будем дальше работать”, - подчеркнул он.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на острове Хайнань в Китае. Форум пройдет с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".
Центр инноваций и импортозамещения появится в ТиНАО
5 января, 12:11