https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935931405.html
Лидер Таджикистана лично контролирует действия СК в Душанбе по "Крокусу"
Лидер Таджикистана лично контролирует действия СК в Душанбе по "Крокусу" - РИА Новости, 26.03.2024
Лидер Таджикистана лично контролирует действия СК в Душанбе по "Крокусу"
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично контролирует следственные действия в Душанбе по теракту в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:10
2024-03-26T15:10
2024-03-26T15:27
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
душанбе
россия
эмомали рахмон
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично контролирует следственные действия в Душанбе по теракту в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в таджикистанских силовых структурах."Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона", — сказал собеседник агентства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
https://ria.ru/20240326/terakt-1935926350.html
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таджикистан, душанбе, россия, эмомали рахмон, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Душанбе, Россия, Эмомали Рахмон, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус
Лидер Таджикистана лично контролирует действия СК в Душанбе по "Крокусу"
Эмомали Рахмон лично контролирует следственные действия в Душанбе по "Крокусу"