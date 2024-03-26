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Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:03 26.03.2024 (обновлено: 15:33 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html
Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"
В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:03
2024-03-26T15:33
теракт в "крокус сити холле"
душанбе
происшествия
таджикистан
красногорск
владимир путин
эмомали рахмон
крокус сити холл
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ДУШАНБЕ, 26 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана. &quot;Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, проводимым в Душанбе&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что все обвиняемые до отъезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935929569.html
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душанбе, происшествия, таджикистан, красногорск, владимир путин, эмомали рахмон, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Душанбе, Происшествия, Таджикистан, Красногорск, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Крокус Сити Холл, Крокус
Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"

В Душанбе идут следственные действия с родными обвиняемых в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 26 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана.
«

"Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус Сити Холле", проводимым в Душанбе", — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что все обвиняемые до отъезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
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Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
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