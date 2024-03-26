Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"
В Душанбе идут следственные действия с родными обвиняемых в теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 26 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана.
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"Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус Сити Холле", проводимым в Душанбе", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все обвиняемые до отъезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.