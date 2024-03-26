https://ria.ru/20240326/dushanbe-1935928672.html

Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Источник: в Душанбе опрашивают родных обвиняемых в теракте в "Крокусе"

В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:03

2024-03-26T15:03

2024-03-26T15:33

теракт в "крокус сити холле"

душанбе

происшествия

таджикистан

красногорск

владимир путин

эмомали рахмон

крокус сити холл

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ДУШАНБЕ, 26 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Таджикистана. "Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус Сити Холле", проводимым в Душанбе", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что все обвиняемые до отъезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935929569.html

https://ria.ru/20240326/otvet-1935923646.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

душанбе

таджикистан

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

душанбе, происшествия, таджикистан, красногорск, владимир путин, эмомали рахмон, крокус сити холл, крокус