https://ria.ru/20240326/dom-1935968076.html
В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте Шамсиддина
В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте Шамсиддина - РИА Новости, 27.03.2024
В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте Шамсиддина
В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" Фаридуни Шамсиддина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T17:04
2024-03-26T17:04
2024-03-27T00:28
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935591386_0:97:2787:1664_1920x0_80_0_0_2b2c885b26a45cdf92dbac1c1742e0da.jpg
ЛОЙОБИ (Таджикистан), 26 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" Фаридуни Шамсиддина, сообщил корреспондент РИА Новости."Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме", — сказала их соседка.Скромный дом из цементных блоков расположен в кишлаке Лойоби около города Гиссара.У здания дежурит сотрудник милиции, он не разрешил корреспонденту РИА Новости снимать видео и делать фото без разрешения следствия.По словам источника агентства в МВД Таджикистана, Шамсиддин уехал из республики в Москву на заработки полгода назад. До этого он был пекарем в небольшой пекарне в Гиссаре.Город находится в 50 километрах от Душанбе."Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги", — рассказала соседка семьи.Сегодня источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана сообщил, что в Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", а президент республики Эмомали Рахмон взял работу силовиков под личный контроль. По данным собеседника агентства, все обвиняемые в теракте проживали до отъезда в Россию недалеко от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.В субботу главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео в Telegram-канале, на котором Шамсиддин признался, что задание "убивать людей" он получил после разговора с "помощником проповедника" около месяца назад.Теракт в "Крокусе"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.Как сообщил Владимир Путин, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.По словам директора ФСБ Александра Бортникова, за нападением на "Крокус Сити Холл" могут стоять США, Великобритания и Украина.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240326/arest-1935872956.html
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935591386_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c7cc75e7677544a6deac4c120caff2ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Крокус Сити Холл
В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте Шамсиддина
В Таджикистане опечатали дом фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шамсиддина
ЛОЙОБИ (Таджикистан), 26 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" Фаридуни Шамсиддина, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме", — сказала их соседка.
Скромный дом из цементных блоков расположен в кишлаке Лойоби около города Гиссара.
У здания дежурит сотрудник милиции, он не разрешил корреспонденту РИА Новости снимать видео и делать фото без разрешения следствия.
По словам источника агентства в МВД Таджикистана, Шамсиддин уехал из республики в Москву на заработки полгода назад. До этого он был пекарем в небольшой пекарне в Гиссаре.
Город находится в 50 километрах от Душанбе.
«
"Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги", — рассказала соседка семьи.
Сегодня источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана сообщил, что в Душанбе проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", а президент республики Эмомали Рахмон
взял работу силовиков под личный контроль.
По данным собеседника агентства, все обвиняемые в теракте проживали до отъезда в Россию недалеко от Душанбе — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.
В субботу главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео в Telegram-канале, на котором Шамсиддин признался, что задание "убивать людей" он получил после разговора с "помощником проповедника" около месяца назад.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске
произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК
, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области
. Ими оказались граждане Таджикистана
. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы
отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Как сообщил Владимир Путин
, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине
. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, за нападением на "Крокус Сити Холл" могут стоять США, Великобритания и Украина.