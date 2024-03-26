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В Ижевске выясняют, почему девочка не хочет возвращаться из приюта к матери - РИА Новости, 26.03.2024
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18:10 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/devochka-1935996239.html
В Ижевске выясняют, почему девочка не хочет возвращаться из приюта к матери
В Ижевске выясняют, почему девочка не хочет возвращаться из приюта к матери - РИА Новости, 26.03.2024
В Ижевске выясняют, почему девочка не хочет возвращаться из приюта к матери
Следственные органы Удмуртии выясняют причину отказа девочки-подростка возвращаться из социального приюта в семью к матери и отчиму, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:10
2024-03-26T18:10
происшествия
ижевск
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УФА, 26 мар - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии выясняют причину отказа девочки-подростка возвращаться из социального приюта в семью к матери и отчиму, сообщили в СУСК РФ по региону. "В эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала информация о 13-летней жительнице Ижевска, помещенной в социально-реабилитационный центр в связи с отказом возвращаться домой ввиду конфликтной ситуации с матерью и отчимом, которые допускают в отношении девочки грубое обращение",- говорится в сообщении. Следователи организовали доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. "В рамках проверки озвученным сведениям будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по статье 293 УК РФ (халатность)",- отметили в СУСК по Удмуртии.
https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html
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происшествия, ижевск, россия
Происшествия, Ижевск, Россия
В Ижевске выясняют, почему девочка не хочет возвращаться из приюта к матери

СК выясняет, почему девочка в Ижевске не хочет возвращаться из приюта к матери

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ . Архивное фото
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УФА, 26 мар - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии выясняют причину отказа девочки-подростка возвращаться из социального приюта в семью к матери и отчиму, сообщили в СУСК РФ по региону.
«
"В эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала информация о 13-летней жительнице Ижевска, помещенной в социально-реабилитационный центр в связи с отказом возвращаться домой ввиду конфликтной ситуации с матерью и отчимом, которые допускают в отношении девочки грубое обращение",- говорится в сообщении.
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Следователи организовали доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
«
"В рамках проверки озвученным сведениям будет дана надлежащая правовая оценка, в том числе действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по статье 293 УК РФ (халатность)",- отметили в СУСК по Удмуртии.
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