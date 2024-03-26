https://ria.ru/20240326/deti-1935934272.html

Госдума приняла закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Госдума приняла закон о запрете педофилам посещать места скопления детей - РИА Новости, 26.03.2024

Госдума приняла закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Госдума приняла во третьем чтении закон о запрете педофилам посещать места скопления детей. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:16

2024-03-26T15:16

2024-03-26T15:17

общество

россия

алексей куринный

ольга алимова (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума приняла во третьем чтении закон о запрете педофилам посещать места скопления детей. Инициатива была внесена в нижнюю палату в декабре 2023 года и принята в первом чтении в феврале. Комитет ГД по безопасности рекомендовал принять законопроект во втором чтении на прошлой неделе. Предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". "Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: " ... запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур (за исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов)", - следует из текста законопроекта. Госдума также отклонила ряд поправок к законопроекту, включая предложения депутатов фракции КПРФ Алексея Куринного и Нины Останиной использовать специальные электронные браслеты для идентификации и отслеживания местонахождения поднадзорных педофилов. Как отмечается в таблице поправок, рекомендуемых комитетом к отклонению, предлагаемыми поправками не урегулированы вопросы финансового обеспечения затрат на приобретение и техобслуживание этих браслетов, они также не учитывают требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ (Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом). Ранее в сентябре прошлого года первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обращалась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с предложением пожизненно запретить осужденным за педофилию посещать места скопления детей, выходить из дома в определенные часы, переезжать без согласия специализированного госоргана, а также обязать их носить электронные браслеты с системой отслеживания местоположения. Также в 2022 году депутаты Останина, Ольга Алимова (КПРФ), Алексей Журавлев (ЛДПР) внесли в ГД законопроект, которым предлагалось ввести постоянный надзор с применением электронных браслетов системы глобального позиционирования GPS или ГЛОНАСС для слежения за судимыми за педофилию, однако в ноябре 2023 года ответственным комитетом ГД по безопасности было предложено отклонить проект в первом чтении.

https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html

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общество, россия, алексей куринный, ольга алимова (депутат), госдума рф