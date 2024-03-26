https://ria.ru/20240326/deti-1935932985.html

Под Ульяновском арестовали женщину и ее внука за истязание приемных детей

Под Ульяновском арестовали женщину и ее внука за истязание приемных детей - РИА Новости, 26.03.2024

Под Ульяновском арестовали женщину и ее внука за истязание приемных детей

Женщина-опекун и ее внук арестованы по обвинению в истязании приемных детей в Ульяновской области, сообщается на сайте регионального СУСК России. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:15

2024-03-26T15:15

2024-03-26T15:15

происшествия

ульяновская область

ульяновск

россия

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САМАРА, 26 мар - РИА Новости. Женщина-опекун и ее внук арестованы по обвинению в истязании приемных детей в Ульяновской области, сообщается на сайте регионального СУСК России. Следователи предварительно установили, что в Чердаклинском районе Ульяновской области 67-летняя обвиняемая, являясь опекуном семи детей, а также ее 21-летний внук совершали насильственные действия в отношении детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетних), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "В настоящее время дети размещены в социально-реабилитационных центрах Ульяновска. Обвиняемые по ходатайству следователя Чердаклинского межрайонного следственного отдела арестованы", - отметили в ведомстве. Следователи также дадут юридическую оценку действиям и бездействию органов опеки в ходе возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность), отметили в региональном СУСК России. Ранее в областной прокуратуре сообщали, что дело о халатности было возбуждено после обращения в правоохранительные органы малолетней девочки, сообщившей о насилии в приемной семье. Надзорное ведомство установило, что сотрудники отдела по опеке и попечительству проверяли условия жизни детей формально. Несмотря на то, что приемные дети указывали сотрудникам отдела на происходившее в семье, в том числе на факты побоев и издевательств, меры к защите прав несовершеннолетних предприняты не были, отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230912/sud-1895809164.html

https://ria.ru/20230526/arest-1874467032.html

ульяновская область

ульяновск

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происшествия, ульяновская область, ульяновск, россия