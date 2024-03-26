https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html

В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка

В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка - РИА Новости, 26.03.2024

В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка

Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале, задержаны 65-летняя "управляющая" борделем и оказывавшие интимные услуги девушки,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:13

2024-03-26T23:13

2024-03-26T23:37

происшествия

махачкала

ленинский район

дербент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале, задержаны 65-летняя "управляющая" борделем и оказывавшие интимные услуги девушки, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции Ленинского района (Махачкалы) по проспекту Наструтдинова в Махачкале выявили и задержали 65-леттюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона… Также в одной из комнат заведения были задержаны "жрицы любви" в возрасте от 24 до 25 лет, подозреваемые в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение", – говорится в сообщении. По данным полиции, пожилая женщина управляла притоном: принимала на работу девушек для оказания интимных услуг, выплачивала им зарплату, получала деньги от клиентов, вела учет посещений и т. д. На видео, которое опубликовано в канале Гариевой, она признается, что "отправляла девочек по квартирам, гостиницам, куда приглашали клиенты". В январе этого года в Дагестане полицейские пресекли организацию проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента и Каспийске. В МВД республики сообщали, что всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек.

https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html

https://ria.ru/20221128/bordel-1834754822.html

махачкала

ленинский район

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, ленинский район, дербент