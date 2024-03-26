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В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка - РИА Новости, 26.03.2024
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23:13 26.03.2024 (обновлено: 23:37 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html
В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка
В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка - РИА Новости, 26.03.2024
В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка
Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале, задержаны 65-летняя "управляющая" борделем и оказывавшие интимные услуги девушки,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T23:13
2024-03-26T23:37
происшествия
махачкала
ленинский район
дербент
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МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале, задержаны 65-летняя "управляющая" борделем и оказывавшие интимные услуги девушки, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции Ленинского района (Махачкалы) по проспекту Наструтдинова в Махачкале выявили и задержали 65-леттюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона… Также в одной из комнат заведения были задержаны "жрицы любви" в возрасте от 24 до 25 лет, подозреваемые в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение", – говорится в сообщении. По данным полиции, пожилая женщина управляла притоном: принимала на работу девушек для оказания интимных услуг, выплачивала им зарплату, получала деньги от клиентов, вела учет посещений и т. д. На видео, которое опубликовано в канале Гариевой, она признается, что "отправляла девочек по квартирам, гостиницам, куда приглашали клиенты". В январе этого года в Дагестане полицейские пресекли организацию проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента и Каспийске. В МВД республики сообщали, что всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек.
https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html
https://ria.ru/20221128/bordel-1834754822.html
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происшествия, махачкала, ленинский район, дербент
Происшествия, Махачкала, Ленинский район, Дербент
В Дагестане накрыли бордель, которым управляла пенсионерка

В Дагестане накрыли бордель, которым управляла 65-летняя женщина

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 мар - РИА Новости. Притон, в котором занимались проституцией, накрыли полицейские в Махачкале, задержаны 65-летняя "управляющая" борделем и оказывавшие интимные услуги девушки, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
«
"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции Ленинского района (Махачкалы) по проспекту Наструтдинова в Махачкале выявили и задержали 65-леттюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона… Также в одной из комнат заведения были задержаны "жрицы любви" в возрасте от 24 до 25 лет, подозреваемые в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.
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По данным полиции, пожилая женщина управляла притоном: принимала на работу девушек для оказания интимных услуг, выплачивала им зарплату, получала деньги от клиентов, вела учет посещений и т. д. На видео, которое опубликовано в канале Гариевой, она признается, что "отправляла девочек по квартирам, гостиницам, куда приглашали клиенты".
В январе этого года в Дагестане полицейские пресекли организацию проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента и Каспийске. В МВД республики сообщали, что всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек.
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