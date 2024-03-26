https://ria.ru/20240326/blagoustroystvo-1935808961.html

Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края

Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края - РИА Новости, 26.03.2024

Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края

Больше 170 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство своих городов, которое уже в 2025 году будет реализовано на выбранных объектах,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:56

2024-03-26T08:56

2024-03-26T08:56

общество

норильск

красноярск

кодинск

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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Больше 170 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство своих городов, которое уже в 2025 году будет реализовано на выбранных объектах, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "В крае продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Уже 171 тысяча жителей края сделала свой выбор. Объекты, за которые проголосуют больше всего горожан, будут благоустроены в следующем году", - говорится в сообщении. Участие в голосовании принимают 24 муниципальных образования, количество жителей в которых превышает 10 тысяч человек. Наибольшую активность в выборе проявляют жители Норильска, Красноярска, Шарыпова, Кодинска, Боготола, Дивногорска. В этом году жителям предложено 77 территорий. В Красноярске большое количество голосов набирают набережная по улице Вильского и аллея героев Чернобыля на проспекте Комсомольском. В Норильске жители активно голосуют за территорию в районе улицы Лауреатов. В Ачинске популярным объектом оказался прибрежный водно-ландшафтный парк возле реки Чулым. В Минусинске много голосов набирает набережная. Жители Кодинска активно голосуют за продолжение благоустройства сквера Солнечного. Сделать свой выбор может каждый житель края старше 14 лет, пройдя авторизацию через сайт госуслуг. Также можно отдать свой голос за выбранное место с помощью волонтёров, которых можно встретить по вечерам в общественных местах, на них яркие куртки с логотипом "Жильё и городская среда". Голосование продлится до 30 апреля.

https://ria.ru/20240320/volontery-1934493954.html

https://ria.ru/20240314/krasnoyarsk-1933006482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, норильск, красноярск, кодинск, владимир путин, чернобыльская аэс, красноярский край