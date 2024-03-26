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Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края - РИА Новости, 26.03.2024
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08:56 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/blagoustroystvo-1935808961.html
Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края
Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края - РИА Новости, 26.03.2024
Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края
Больше 170 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство своих городов, которое уже в 2025 году будет реализовано на выбранных объектах,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T08:56
2024-03-26T08:56
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Больше 170 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство своих городов, которое уже в 2025 году будет реализовано на выбранных объектах, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "В крае продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Уже 171 тысяча жителей края сделала свой выбор. Объекты, за которые проголосуют больше всего горожан, будут благоустроены в следующем году", - говорится в сообщении. Участие в голосовании принимают 24 муниципальных образования, количество жителей в которых превышает 10 тысяч человек. Наибольшую активность в выборе проявляют жители Норильска, Красноярска, Шарыпова, Кодинска, Боготола, Дивногорска. В этом году жителям предложено 77 территорий. В Красноярске большое количество голосов набирают набережная по улице Вильского и аллея героев Чернобыля на проспекте Комсомольском. В Норильске жители активно голосуют за территорию в районе улицы Лауреатов. В Ачинске популярным объектом оказался прибрежный водно-ландшафтный парк возле реки Чулым. В Минусинске много голосов набирает набережная. Жители Кодинска активно голосуют за продолжение благоустройства сквера Солнечного. Сделать свой выбор может каждый житель края старше 14 лет, пройдя авторизацию через сайт госуслуг. Также можно отдать свой голос за выбранное место с помощью волонтёров, которых можно встретить по вечерам в общественных местах, на них яркие куртки с логотипом "Жильё и городская среда". Голосование продлится до 30 апреля.
https://ria.ru/20240320/volontery-1934493954.html
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общество, норильск, красноярск, кодинск, владимир путин, чернобыльская аэс, красноярский край
Общество, Норильск, Красноярск, Кодинск, Владимир Путин, Чернобыльская АЭС, Красноярский край
Тысячи красноярцев проголосовали за благоустройство городов края

Больше 170 тысяч красноярцев проголосовали за благоустройство городов края

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Больше 170 тысяч жителей Красноярского края проголосовали за благоустройство своих городов, которое уже в 2025 году будет реализовано на выбранных объектах, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"В крае продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Уже 171 тысяча жителей края сделала свой выбор. Объекты, за которые проголосуют больше всего горожан, будут благоустроены в следующем году", - говорится в сообщении.
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Участие в голосовании принимают 24 муниципальных образования, количество жителей в которых превышает 10 тысяч человек. Наибольшую активность в выборе проявляют жители Норильска, Красноярска, Шарыпова, Кодинска, Боготола, Дивногорска.
В этом году жителям предложено 77 территорий. В Красноярске большое количество голосов набирают набережная по улице Вильского и аллея героев Чернобыля на проспекте Комсомольском. В Норильске жители активно голосуют за территорию в районе улицы Лауреатов. В Ачинске популярным объектом оказался прибрежный водно-ландшафтный парк возле реки Чулым. В Минусинске много голосов набирает набережная. Жители Кодинска активно голосуют за продолжение благоустройства сквера Солнечного.
Сделать свой выбор может каждый житель края старше 14 лет, пройдя авторизацию через сайт госуслуг. Также можно отдать свой голос за выбранное место с помощью волонтёров, которых можно встретить по вечерам в общественных местах, на них яркие куртки с логотипом "Жильё и городская среда". Голосование продлится до 30 апреля.
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