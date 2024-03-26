https://ria.ru/20240326/atom-1935870478.html

Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому - РИА Новости, 26.03.2024

Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:28

2024-03-26T12:28

2024-03-26T12:28

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

технологии

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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".

https://ria.ru/20240325/vengriya-1935640611.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, технологии