https://ria.ru/20240326/atom-1935870478.html
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому - РИА Новости, 26.03.2024
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:28
2024-03-26T12:28
2024-03-26T12:28
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
технологии
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
https://ria.ru/20240325/vengriya-1935640611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, технологии
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия, Технологии
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо подписали дорожную карту о сотрудничестве по мирному атому