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Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому - РИА Новости, 26.03.2024
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Ядерные технологии
 
12:28 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/atom-1935870478.html
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому - РИА Новости, 26.03.2024
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому
Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:28
2024-03-26T12:28
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
технологии
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СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
https://ria.ru/20240325/vengriya-1935640611.html
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Дарья Буймова
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, технологии
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Россия, Технологии
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо подписали дорожную карту о сотрудничестве по мирному атому

© iStock.com / mtcuradoУагадугу, Буркина-Фасо
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© iStock.com / mtcurado
Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 26 мар - РИА Новости. Россия и Буркина-Фасо на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали дорожную карту о налаживании сотрудничества по мирному атому, передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны документ подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Атомэкспо" - крупнейший международный форум по атомной энергетике, на нем обсуждается современное состояние мировой атомной отрасли и формируются тренды ее дальнейшего развития. "Росатом" - организатор "Атомэкспо".
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
МИД Венгрии предложил России и Западу площадку для диалога по мирному атому
25 марта, 13:15
 
Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевРоссияТехнологии
 
 
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