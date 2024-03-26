Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:32 26.03.2024 (обновлено: 15:21 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/arest-1935872956.html
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:32
2024-03-26T15:21
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
красногорск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935861475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf521fba1c776c7f809e1241a4a194a1.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов. Вскоре заседание закрыли от публики.Касимов — гражданин России, уроженец Киргизии. Мужчина является индивидуальным предпринимателем и содержит кафе, где и работает. Проживает под Красногорском, в деревне Путилково. У него среднее образование и трое детей.Это первый фигурант дела, на заседание которого пришли родственники — мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда ее сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их в зал заседаний из-за "громкого" поведения.Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. По данным СК, один из исполнителей теракта, Шамсидин Фаридуни, не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024-го — Диловара.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По данным председателя СК Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде
Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников.
2024-03-26T12:32
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935861475_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b5c7d311715dc5260912909e0f333063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус сити холл, красногорск, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Красногорск, Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
Вчера, 08:00
На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов. Вскоре заседание закрыли от публики.
Касимов — гражданин России, уроженец Киргизии. Мужчина является индивидуальным предпринимателем и содержит кафе, где и работает. Проживает под Красногорском, в деревне Путилково. У него среднее образование и трое детей.
Это первый фигурант дела, на заседание которого пришли родственники — мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда ее сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их в зал заседаний из-за "громкого" поведения.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов.
По данным СК, один из исполнителей теракта, Шамсидин Фаридуни, не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024-го — Диловара.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По данным председателя СК Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
25 марта, 21:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллКрасногорскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала