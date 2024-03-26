https://ria.ru/20240326/arest-1935872956.html

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:32

2024-03-26T12:32

2024-03-26T15:21

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

красногорск

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов. Вскоре заседание закрыли от публики.Касимов — гражданин России, уроженец Киргизии. Мужчина является индивидуальным предпринимателем и содержит кафе, где и работает. Проживает под Красногорском, в деревне Путилково. У него среднее образование и трое детей.Это первый фигурант дела, на заседание которого пришли родственники — мать, брат и дядя. Мать Касимова плакала, когда ее сына заводили в зал. Приставы решили не приглашать их в зал заседаний из-за "громкого" поведения.Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.Он продал эту машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на Исломова и не был переоформлен, следует из документов. По данным СК, один из исполнителей теракта, Шамсидин Фаридуни, не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024-го — Диловара.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По данным председателя СК Александра Бастрыкина, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержали 11 человек, непосредственные участники нападения планировали скрыться на Украине. Глава государства подчеркнул, что исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

красногорск

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Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников. 2024-03-26T12:32 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, красногорск, происшествия