https://ria.ru/20240325/zarplaty-1935552219.html

Названы регионы – лидеры по уровню зарплат в малых городах

Названы регионы – лидеры по уровню зарплат в малых городах - РИА Новости, 25.03.2024

Названы регионы – лидеры по уровню зарплат в малых городах

Лидерами рейтинга по уровню зарплат в малых городах России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:13

2024-03-25T00:13

2024-03-25T02:21

амурская область

экономика

риа рейтинг

россия

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Лидерами рейтинга по уровню зарплат в малых городах России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, замыкают список Чечня и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.Ситуация на рынке труда Ситуация на российском рынке труда в 2023 году продолжила достаточно быстро меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. В прошедшем году наблюдался заметный рост зарплат и снижение безработицы.Согласно официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в 2023 году на 14,1% после роста на 12,1% и 11,5% в 2022 и 2021 годах соответственно. Таким образом, в целом за три последних года номинальные зарплаты выросли на 43%. В денежном выражении среднемесячная зарплата в России (с учетом выплаты НДФЛ) превысила 64 тысячи рублей в месяц. Столь быстрый рост оплаты труда связан с дефицитом трудовых ресурсов, поясняют эксперты. Так, например, безработица в конце 2023 года держалась на уровне 2,9%, что является историческим рекордом.В настоящее время ситуация с зарплатами достаточно сильно отличается как в отраслевом разрезе, так и в региональном, отмечают аналитики. При этом даже внутри регионов ситуация разнится достаточно заметно от одного населенного пункта к другому.Для определения количественных различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.Как считали рейтинг Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысячами работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2023 год с учетом выплаты НДФЛ.Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2023 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.В лидерах северные регионыЛидерами по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых, в том числе вахтовым методом.В этих субъектах Федерации работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается высоко. При этом добычу зачастую ведут приезжие работники в отдаленных от крупных городов местах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который по итогам 2023 года характеризуется тем, что средней зарплаты в его провинции хватает, чтобы приобрести 5,3 фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата здесь составила 128 тысяч рублей в месяц, то есть в 2,8 раза больше медианного уровня в малых и средних городах.На второй позиции расположился Ненецкий автономный округ, где работники на среднюю зарплату могут приобрести 4,6 стандартного набора и с абсолютным значением 118 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 4,5 стандартного набора и абсолютным значением 129 тысяч рублей.Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Чукотский автономный округ с результатом 4,4 и 3,9 стандартного потребительского набора соответственно. При этом чистая средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в Ханты-Мансийском автономный округе составила 99 тысяч рублей, а в Чукотском автономном округе – 136 тысяч рублей. Также эксперты отмечают, что в 2023 году изменений в позициях и составе топ-5 регионов не произошло. Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высоким отношением уровня зарплат к стандартным наборам, – Амурская область с результатом 3,6 набора, что соответствует восьмому месте в рейтинге. По мнению экспертов РИА Новости, такой результат Амурской области связан с крупнейшими проектами региона, в числе которых космодром Восточный, Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий завод.В первую десятку также вошли Республика Саха (Якутия) (3,9 набора товаров и услуг к зарплате в этом регионе), Сахалинская (3,8), Иркутская (3,6) и Мурманская области (3,5). Как показало исследование, в целом по стране медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится по итогам 2023 года на уровне 2,38, что на 0,18 процентного пункта больше, чем годом ранее. Таким образом, работники в провинции за год смогли позволить себе купить немного больше товаров и услуг. В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,4-1,8. В целом у пяти регионов России это соотношение в 2023 году составило менее 1,8. Нижнюю часть рейтинга замыкают преимущественно республики Северного Кавказа.Зарплата выше 100 тысяч Наиболее высокая номинальная зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском автономном округе, где за вычетом НДФЛ она составила 136 тысяч рублей. Далее следуют Магаданская область (129 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (128 тысяч рублей), Ненецкий автономный округ (118 тысяч рублей), Камчатский край (107 тысяч рублей) и Республика Саха (Якутия) (103 тысячи рублей). Таким образом, в 2023 году шесть регионов характеризовались зарплатой более 100 тысяч рублей против четырех в рейтинге по итогам 2022 года.Рост зарплаты в провинции в 2023 году наблюдался во всех регионах, а медианное значение прироста составило +15,4%. Таким образом, зарплаты в провинции в прошедшем году росли даже быстрее, чем в целом по стране. Такая же картина наблюдалась в 2022 году, когда в провинции зарплаты росли заметно быстрее, чем в крупных городах. Таким образом, в малых и средних населенных пунктах в последние годы зарплаты немного сократили отставание от мегаполисов.В части динамики отдельных регионов наиболее существенный рост зарплат в малых и средних населенных пунктах произошел в Республике Бурятия, где за год они в номинальном выражении выросли на 26%. Кроме того, существенный рост провинциальных зарплат отмечается в Камчатском крае (+22,5%), в Татарстане (+22,4%), в Республике Алтай (+20,5%), в Смоленской (+20,1%) и Брянской областях (+20,1%).Несмотря на позитивную динамику, в последнее время по-прежнему зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. В целом по стране в провинциальных населенных пунктах зарплаты примерно на 20% ниже, чем в крупных городах. Лишь в четырех регионах России оплата труда наемных работников в малых и средних населенных пунктах оказалась выше, чем в крупных городах и столицах регионов.В числе таких регионов оказались Ненецкий автономный округ, Коми, Амурская область и Бурятия. Как поясняют эксперты, в Ненецком округе и Коми это связано с сырьевым характером экономики регионов, "экономические центры" тут располагаются в небольших населенных пунктах, где ведется добыча полезных ископаемых. Амурская область, скорее всего, выделяется на общем фоне из-за нескольких крупных строек и проектов.Аналитики полагают, что в 2024 году можно ожидать продолжения позитивной динамики в уровне зарплат как в стране в целом, так и в провинции, где рост зарплат будет по-прежнему опережать среднероссийский показатель.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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амурская область

россия

ненецкий автономный округ

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амурская область, экономика, риа рейтинг, россия, ненецкий автономный округ