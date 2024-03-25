https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

Запад снова просчитался и недооценил Россию

Запад снова просчитался и недооценил Россию - РИА Новости, 25.03.2024

Запад снова просчитался и недооценил Россию

Люди, пришедшие в "Крокус Сити Холл" на концерт группы "Пикник", были далеки от войны — но она пришла к ним так же, как некогда в Донецк, Луганск, Белгород... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:00

2024-03-25T08:00

2024-03-25T09:40

аналитика

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935091784_633:335:2668:1480_1920x0_80_0_0_1fa8633d39ba889c5792912286398714.jpg

Люди, пришедшие в "Крокус Сити Холл" на концерт группы "Пикник", были далеки от войны — но она пришла к ним так же, как некогда в Донецк, Луганск, Белгород. Они, безоружные, погибли на войне, развязанной против нас странами Запада, использующими Украину (утрачивающую признаки государства и приобретающую черты террористического образования) и радикальный исламизм в качестве орудия смерти.Можно ли оправдать произошедшее? Нет. Но понять врага необходимо. Нам больно даже думать об этом, но следует проникнуть в его логику — только так можно одержать победу.Сам по себе, как бы он ни был ужасен, акт терроризма не способен изменить ход событий на фронте: ежедневно ВСУ несут гораздо более ощутимые с военной точки зрения потери. Но как один из элементов сетевой войны он вполне осмыслен: в сочетании с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, самоубийственным наскоком на Белгородскую и Курскую области, поджогом избирательных участков и порчей бюллетеней для голосования, распространяемыми в соцсетях паническими сообщениями это могло иметь ощутимые последствия.К счастью, спланированная цепь событий распалась на отдельные звенья и разжигатели сетевой войны (цель которой — рассеять внимание, вызвать паралич политической воли и заставить жертву добровольно сдаться) не достигли того эффекта, на который рассчитывали: сорвать выборы и пошатнуть политическую систему не удалось. Однако один удар все же достиг цели — и его последствия могут быть губительными для страны.Организаторы теракта хирургически точно определили болевую точку нашего общества: мигранты и связанный с ними радикальный исламизм. Именно поэтому в качестве исполнителей были выбраны четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев (32 года), Рачабализод Муродали (30 лет), Шамисидин Фаридули (25 лет), Мухаммадсобир Файзов (19 лет). Все они крайне скверно владеют русским языком (или делают вид), трое вовсе общаются только через переводчика.Reuters и New York Times (NYT) в первые же часы теракта заявили, что ответственность за него взяла на себя группировка ИГИЛ*. Здесь особо следует подчеркнуть, что у этой запрещенной организации отсутствуют официальные каналы, где упомянутые издания могли бы получить эту информацию. Чтобы добавить происходящему "однозначности", от кровавой бойни сразу же открестились киевские власти — и в этом их мгновенно поддержали власти американские, возлагая ответственность на ту же ИГИЛ*.Далее, следуя логике этого дьявольского плана, должна была запуститься следующая цепь событий. Эмоции общества, пребывающего после теракта в состоянии справедливого гнева, раскаляют через подконтрольную медийную сеть, действующую по принципу роя (то есть элементы сети якобы независимы друг от друга) и (в идеале) маскирующуюся под мнение самих граждан. В это же время запускается нарратив о борьбе с "ультраправыми", разжигающими межнациональную рознь и готовыми устроить погромы. Затем эти две точки зрения (точнее, захваченные ими люди) сталкиваются, что приводит к новому витку взаимной агрессии. Выдвигаются категорические требования к власти: одни призывают наказать мигрантов и исламистов (вскоре эта неприязнь распространяется на все нерусские этносы и ислам как таковой), другие — обуздать агрессию "ультраправых". В итоге каждая из сторон обвиняет власть в слабости и неспособности справиться с ситуацией, что (в пределе) приводит к открытому гражданскому противостоянию. Нужно ли повторять, что в условиях войны такое развитие событий может быть роковым для России?Но враг снова просчитался.Несмотря на охватившее народ горе, нигде не прозвучали призывы к линчеванию и погромам, никакие "ультраправые" не вышли на арену истории. Более того, общество проявило себя наилучшим образом: выстроились очереди в центры переливания крови, предприниматели и крупные компании оказали помощь семьям пострадавших. Отдельного внимания заслуживает героическое поведение молодых парней, выведших из "Крокуса" сотни людей: Артема Донскова, Никиты Иванова, Ислама Халилова и Ильи (фамилия которого пока не известна). Примеры мужества, проявленные людьми в этот трагический момент, столь многочисленны, что мы не сможем привести здесь все имена.Впрочем, в выдержанной реакции общества огромную роль сыграла блестящая работа спецслужб, которые в кратчайшие сроки вскрыли мотивы и подноготную террористов: эти твари устроили бойню не потому, что радикалы, а просто за деньги. Они не идейные борцы, а банальные наемники. И это только подчеркивает постановочный характер теракта с целью разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Если бы было нужно заказчикам, для его осуществления нашли бы русских, евреев или негров из Африки. Но нужны были именно мусульмане и именно мигранты из Средней Азии.Однако следует признать, что проблема нелегальной миграции стоит остро — и не менее острой является ситуация, когда легальные с юридической точки зрения мигранты на деле не имеют (и не хотят иметь) никакого погружения в русскую культуру и относятся к нашей стране потребительски. Это в итоге и создает то уязвимое место, на которое нацеливались организаторы массового убийства в Москве. Учитывая, как решительно высказались многие представители власти по данной проблеме, есть все основания полагать, что миграционная политика будет пересмотрена — разумно, взвешенно, последовательно, а не под воздействием эмоций, как того добивается враг.Наконец, неверно закреплять за каким-либо народом статус "террористического". На это прямо указал Владимир Путин, заявив, что "террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет".Понимать это следует таким образом, что террорист, переступая черту дозволенного, теряет человеческое лицо, предает свою веру и свой народ. Призыв президента России к мировому сообществу к совместной борьбе против международного терроризма по сути своей — продолжение совместной со странами Глобального Юга борьбы с коллективным Западом, который и стоит за терактом в Москве. И хотя Россия и находится в авангарде этой борьбы, победа может быть достигнута только совместно с другими странами — невзирая на различия между религиями и народами.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935570727.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгений Балакин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg

аналитика, московская область (подмосковье), крокус сити холл, исламское государство*