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Запад снова просчитался и недооценил Россию - РИА Новости, 25.03.2024
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08:00 25.03.2024 (обновлено: 09:40 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
Запад снова просчитался и недооценил Россию
Запад снова просчитался и недооценил Россию - РИА Новости, 25.03.2024
Запад снова просчитался и недооценил Россию
Люди, пришедшие в "Крокус Сити Холл" на концерт группы "Пикник", были далеки от войны — но она пришла к ним так же, как некогда в Донецк, Луганск, Белгород... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:00
2024-03-25T09:40
аналитика
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935091784_633:335:2668:1480_1920x0_80_0_0_1fa8633d39ba889c5792912286398714.jpg
Люди, пришедшие в "Крокус Сити Холл" на концерт группы "Пикник", были далеки от войны — но она пришла к ним так же, как некогда в Донецк, Луганск, Белгород. Они, безоружные, погибли на войне, развязанной против нас странами Запада, использующими Украину (утрачивающую признаки государства и приобретающую черты террористического образования) и радикальный исламизм в качестве орудия смерти.Можно ли оправдать произошедшее? Нет. Но понять врага необходимо. Нам больно даже думать об этом, но следует проникнуть в его логику — только так можно одержать победу.Сам по себе, как бы он ни был ужасен, акт терроризма не способен изменить ход событий на фронте: ежедневно ВСУ несут гораздо более ощутимые с военной точки зрения потери. Но как один из элементов сетевой войны он вполне осмыслен: в сочетании с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, самоубийственным наскоком на Белгородскую и Курскую области, поджогом избирательных участков и порчей бюллетеней для голосования, распространяемыми в соцсетях паническими сообщениями это могло иметь ощутимые последствия.К счастью, спланированная цепь событий распалась на отдельные звенья и разжигатели сетевой войны (цель которой — рассеять внимание, вызвать паралич политической воли и заставить жертву добровольно сдаться) не достигли того эффекта, на который рассчитывали: сорвать выборы и пошатнуть политическую систему не удалось. Однако один удар все же достиг цели — и его последствия могут быть губительными для страны.Организаторы теракта хирургически точно определили болевую точку нашего общества: мигранты и связанный с ними радикальный исламизм. Именно поэтому в качестве исполнителей были выбраны четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев (32 года), Рачабализод Муродали (30 лет), Шамисидин Фаридули (25 лет), Мухаммадсобир Файзов (19 лет). Все они крайне скверно владеют русским языком (или делают вид), трое вовсе общаются только через переводчика.Reuters и New York Times (NYT) в первые же часы теракта заявили, что ответственность за него взяла на себя группировка ИГИЛ*. Здесь особо следует подчеркнуть, что у этой запрещенной организации отсутствуют официальные каналы, где упомянутые издания могли бы получить эту информацию. Чтобы добавить происходящему "однозначности", от кровавой бойни сразу же открестились киевские власти — и в этом их мгновенно поддержали власти американские, возлагая ответственность на ту же ИГИЛ*.Далее, следуя логике этого дьявольского плана, должна была запуститься следующая цепь событий. Эмоции общества, пребывающего после теракта в состоянии справедливого гнева, раскаляют через подконтрольную медийную сеть, действующую по принципу роя (то есть элементы сети якобы независимы друг от друга) и (в идеале) маскирующуюся под мнение самих граждан. В это же время запускается нарратив о борьбе с "ультраправыми", разжигающими межнациональную рознь и готовыми устроить погромы. Затем эти две точки зрения (точнее, захваченные ими люди) сталкиваются, что приводит к новому витку взаимной агрессии. Выдвигаются категорические требования к власти: одни призывают наказать мигрантов и исламистов (вскоре эта неприязнь распространяется на все нерусские этносы и ислам как таковой), другие — обуздать агрессию "ультраправых". В итоге каждая из сторон обвиняет власть в слабости и неспособности справиться с ситуацией, что (в пределе) приводит к открытому гражданскому противостоянию. Нужно ли повторять, что в условиях войны такое развитие событий может быть роковым для России?Но враг снова просчитался.Несмотря на охватившее народ горе, нигде не прозвучали призывы к линчеванию и погромам, никакие "ультраправые" не вышли на арену истории. Более того, общество проявило себя наилучшим образом: выстроились очереди в центры переливания крови, предприниматели и крупные компании оказали помощь семьям пострадавших. Отдельного внимания заслуживает героическое поведение молодых парней, выведших из "Крокуса" сотни людей: Артема Донскова, Никиты Иванова, Ислама Халилова и Ильи (фамилия которого пока не известна). Примеры мужества, проявленные людьми в этот трагический момент, столь многочисленны, что мы не сможем привести здесь все имена.Впрочем, в выдержанной реакции общества огромную роль сыграла блестящая работа спецслужб, которые в кратчайшие сроки вскрыли мотивы и подноготную террористов: эти твари устроили бойню не потому, что радикалы, а просто за деньги. Они не идейные борцы, а банальные наемники. И это только подчеркивает постановочный характер теракта с целью разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Если бы было нужно заказчикам, для его осуществления нашли бы русских, евреев или негров из Африки. Но нужны были именно мусульмане и именно мигранты из Средней Азии.Однако следует признать, что проблема нелегальной миграции стоит остро — и не менее острой является ситуация, когда легальные с юридической точки зрения мигранты на деле не имеют (и не хотят иметь) никакого погружения в русскую культуру и относятся к нашей стране потребительски. Это в итоге и создает то уязвимое место, на которое нацеливались организаторы массового убийства в Москве. Учитывая, как решительно высказались многие представители власти по данной проблеме, есть все основания полагать, что миграционная политика будет пересмотрена — разумно, взвешенно, последовательно, а не под воздействием эмоций, как того добивается враг.Наконец, неверно закреплять за каким-либо народом статус "террористического". На это прямо указал Владимир Путин, заявив, что "террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет".Понимать это следует таким образом, что террорист, переступая черту дозволенного, теряет человеческое лицо, предает свою веру и свой народ. Призыв президента России к мировому сообществу к совместной борьбе против международного терроризма по сути своей — продолжение совместной со странами Глобального Юга борьбы с коллективным Западом, который и стоит за терактом в Москве. И хотя Россия и находится в авангарде этой борьбы, победа может быть достигнута только совместно с другими странами — невзирая на различия между религиями и народами.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935570727.html
https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html
https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html
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Евгений Балакин
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аналитика, московская область (подмосковье), крокус сити холл, исламское государство*
Аналитика, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Исламское государство*

Запад снова просчитался и недооценил Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
Евгений Балакин
Евгений Балакин
Все материалы
Люди, пришедшие в "Крокус Сити Холл" на концерт группы "Пикник", были далеки от войны — но она пришла к ним так же, как некогда в Донецк, Луганск, Белгород. Они, безоружные, погибли на войне, развязанной против нас странами Запада, использующими Украину (утрачивающую признаки государства и приобретающую черты террористического образования) и радикальный исламизм в качестве орудия смерти.
Можно ли оправдать произошедшее? Нет. Но понять врага необходимо. Нам больно даже думать об этом, но следует проникнуть в его логику — только так можно одержать победу.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
24 марта, 08:00
Сам по себе, как бы он ни был ужасен, акт терроризма не способен изменить ход событий на фронте: ежедневно ВСУ несут гораздо более ощутимые с военной точки зрения потери. Но как один из элементов сетевой войны он вполне осмыслен: в сочетании с атаками на нефтеперерабатывающие заводы, самоубийственным наскоком на Белгородскую и Курскую области, поджогом избирательных участков и порчей бюллетеней для голосования, распространяемыми в соцсетях паническими сообщениями это могло иметь ощутимые последствия.
К счастью, спланированная цепь событий распалась на отдельные звенья и разжигатели сетевой войны (цель которой — рассеять внимание, вызвать паралич политической воли и заставить жертву добровольно сдаться) не достигли того эффекта, на который рассчитывали: сорвать выборы и пошатнуть политическую систему не удалось. Однако один удар все же достиг цели — и его последствия могут быть губительными для страны.
Организаторы теракта хирургически точно определили болевую точку нашего общества: мигранты и связанный с ними радикальный исламизм. Именно поэтому в качестве исполнителей были выбраны четыре гражданина Таджикистана: Далерджон Мирзоев (32 года), Рачабализод Муродали (30 лет), Шамисидин Фаридули (25 лет), Мухаммадсобир Файзов (19 лет). Все они крайне скверно владеют русским языком (или делают вид), трое вовсе общаются только через переводчика.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Reuters и New York Times (NYT) в первые же часы теракта заявили, что ответственность за него взяла на себя группировка ИГИЛ*. Здесь особо следует подчеркнуть, что у этой запрещенной организации отсутствуют официальные каналы, где упомянутые издания могли бы получить эту информацию. Чтобы добавить происходящему "однозначности", от кровавой бойни сразу же открестились киевские власти — и в этом их мгновенно поддержали власти американские, возлагая ответственность на ту же ИГИЛ*.
Далее, следуя логике этого дьявольского плана, должна была запуститься следующая цепь событий. Эмоции общества, пребывающего после теракта в состоянии справедливого гнева, раскаляют через подконтрольную медийную сеть, действующую по принципу роя (то есть элементы сети якобы независимы друг от друга) и (в идеале) маскирующуюся под мнение самих граждан. В это же время запускается нарратив о борьбе с "ультраправыми", разжигающими межнациональную рознь и готовыми устроить погромы. Затем эти две точки зрения (точнее, захваченные ими люди) сталкиваются, что приводит к новому витку взаимной агрессии. Выдвигаются категорические требования к власти: одни призывают наказать мигрантов и исламистов (вскоре эта неприязнь распространяется на все нерусские этносы и ислам как таковой), другие — обуздать агрессию "ультраправых". В итоге каждая из сторон обвиняет власть в слабости и неспособности справиться с ситуацией, что (в пределе) приводит к открытому гражданскому противостоянию. Нужно ли повторять, что в условиях войны такое развитие событий может быть роковым для России?
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды
Вчера, 07:06
Но враг снова просчитался.
Несмотря на охватившее народ горе, нигде не прозвучали призывы к линчеванию и погромам, никакие "ультраправые" не вышли на арену истории. Более того, общество проявило себя наилучшим образом: выстроились очереди в центры переливания крови, предприниматели и крупные компании оказали помощь семьям пострадавших. Отдельного внимания заслуживает героическое поведение молодых парней, выведших из "Крокуса" сотни людей: Артема Донскова, Никиты Иванова, Ислама Халилова и Ильи (фамилия которого пока не известна). Примеры мужества, проявленные людьми в этот трагический момент, столь многочисленны, что мы не сможем привести здесь все имена.
Впрочем, в выдержанной реакции общества огромную роль сыграла блестящая работа спецслужб, которые в кратчайшие сроки вскрыли мотивы и подноготную террористов: эти твари устроили бойню не потому, что радикалы, а просто за деньги. Они не идейные борцы, а банальные наемники. И это только подчеркивает постановочный характер теракта с целью разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Если бы было нужно заказчикам, для его осуществления нашли бы русских, евреев или негров из Африки. Но нужны были именно мусульмане и именно мигранты из Средней Азии.
Обращение Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Обращение Владимира Путина к россиянам
23 марта, 15:30
Однако следует признать, что проблема нелегальной миграции стоит остро — и не менее острой является ситуация, когда легальные с юридической точки зрения мигранты на деле не имеют (и не хотят иметь) никакого погружения в русскую культуру и относятся к нашей стране потребительски. Это в итоге и создает то уязвимое место, на которое нацеливались организаторы массового убийства в Москве. Учитывая, как решительно высказались многие представители власти по данной проблеме, есть все основания полагать, что миграционная политика будет пересмотрена — разумно, взвешенно, последовательно, а не под воздействием эмоций, как того добивается враг.
Наконец, неверно закреплять за каким-либо народом статус "террористического". На это прямо указал Владимир Путин, заявив, что "террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет".
Понимать это следует таким образом, что террорист, переступая черту дозволенного, теряет человеческое лицо, предает свою веру и свой народ. Призыв президента России к мировому сообществу к совместной борьбе против международного терроризма по сути своей — продолжение совместной со странами Глобального Юга борьбы с коллективным Западом, который и стоит за терактом в Москве. И хотя Россия и находится в авангарде этой борьбы, победа может быть достигнута только совместно с другими странами — невзирая на различия между религиями и народами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Иноагенты прошли путь от борцов с властью до проповедников терроризма
24 марта, 08:00
 
АналитикаМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллИсламское государство*
 
 
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