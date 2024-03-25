https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

Захарова рассказала, как США приложили руку к появлению ИГ*

Захарова рассказала, как США приложили руку к появлению ИГ* - РИА Новости, 25.03.2024

Захарова рассказала, как США приложили руку к появлению ИГ*

США волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), на которую возлагают ответственность за РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:10

2024-03-25T00:10

2024-03-25T00:11

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

украина

мария захарова

карин жан-пьер

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), на которую возлагают ответственность за теракт в "Крокусе", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, американцы "вольно или невольно приложили руку" к тому, чтобы создать ИГ, которая стала бесконтрольно совершать жуткие теракты по всему миру. "В последние годы ИГИЛ* скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США - талибов в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас", - написала она в колонке для "Комсомольской правды", назвав это "странным стечением обстоятельств". Ранее в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ* - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта исламистская группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240323/terakt-1935261665.html

https://ria.ru/20240324/figurant-1935548531.html

https://ria.ru/20240324/terakt-1935548155.html

https://ria.ru/20240324/zasedanie-1935537751.html

россия

украина

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владимир путин, россия, украина, мария захарова, карин жан-пьер, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)