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Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:50 25.03.2024 (обновлено: 21:11 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html
Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ
Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024
Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ
Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:50
2024-03-25T21:11
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
украина
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
маргарита симоньян
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий.Такая практика продолжается даже после теракта в "Крокус Сити Холле", указания российских властей на связи террористов с Киевом и попытки преступников пересечь границу с республикой, а также несмотря на заявления экспертов, что вербовка убийц для нападения на концертный зал могла проходить через посольство Украины в Таджикистане, которое возглавляет экс-руководитель внешней разведки.Вкладка для желающих вступить в так называемый интернациональный легион находится на первых страницах сайтов посольств во Франции, Бельгии, Дании и Литве. Сайты диппредставительств в других странах — Швеции, Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше и Греции — хотя и не на главной странице, но также содержат на сайтах информацию для потенциальных наемников. Так, украинское посольство в Париже сообщает, что присоединиться к легиону наемников могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и хронических заболеваний. Дипломаты предлагают желающим прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт. Представительство в Бельгии, помимо прочих требований к потенциальным наемникам, указало на необходимость знания украинского, русского или английского языков. Посольство в Литве среди необходимых условий отметило возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины. На сайте также отметили, что наемники "интернационального легиона" входят в состав некоторых наиболее известных бригад ВСУ. Посольство в Дании же просто публикует на главной странице ссылку, ведущую на сайт "интернационального легиона". При этом сам сайт "иностранного легиона" не только дает ссылки на украинские посольства в вышеуказанных странах, но и предоставляет более широкий список адресов в разных странах, включая СНГ, и на различных континентах, куда могут обратиться желающие пополнить ряды наемников. Накануне военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов выразил мнение, что вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый интернациональный легион. Рахмонов постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинского посольства. С 2014 года украинские дипломаты несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону республики участие граждан страны в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент подчеркнул, что задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным, решительно осудив террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии", сообщала пресс-служба главы республики. Путин и Рахмон отметили, что спецслужбы стран активизируют работу по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935635727.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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в мире, россия, украина, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ

Украина за рубежом вербует наемников для ВСУ даже после теракта в "Крокусе"

© AP Photo / Bernat Armangue Украина
 Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий.
Такая практика продолжается даже после теракта в "Крокус Сити Холле", указания российских властей на связи террористов с Киевом и попытки преступников пересечь границу с республикой, а также несмотря на заявления экспертов, что вербовка убийц для нападения на концертный зал могла проходить через посольство Украины в Таджикистане, которое возглавляет экс-руководитель внешней разведки.
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
1 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
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Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
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Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
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Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
5 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
6 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
Публикация о вербовке наемников для ВСУ
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
7 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
1 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
2 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
3 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
4 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
5 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
6 из 7
Публикации о вербовке наемников для ВСУ
7 из 7
Вкладка для желающих вступить в так называемый интернациональный легион находится на первых страницах сайтов посольств во Франции, Бельгии, Дании и Литве. Сайты диппредставительств в других странах — Швеции, Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше и Греции — хотя и не на главной странице, но также содержат на сайтах информацию для потенциальных наемников.
Так, украинское посольство в Париже сообщает, что присоединиться к легиону наемников могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и хронических заболеваний. Дипломаты предлагают желающим прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт. Представительство в Бельгии, помимо прочих требований к потенциальным наемникам, указало на необходимость знания украинского, русского или английского языков.
Посольство в Литве среди необходимых условий отметило возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины. На сайте также отметили, что наемники "интернационального легиона" входят в состав некоторых наиболее известных бригад ВСУ. Посольство в Дании же просто публикует на главной странице ссылку, ведущую на сайт "интернационального легиона".
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Эксперт сообщил, что ждало бы исполнителей теракта в "Крокусе" на Украине
Вчера, 12:58
При этом сам сайт "иностранного легиона" не только дает ссылки на украинские посольства в вышеуказанных странах, но и предоставляет более широкий список адресов в разных странах, включая СНГ, и на различных континентах, куда могут обратиться желающие пополнить ряды наемников.
Накануне военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов выразил мнение, что вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый интернациональный легион.
Рахмонов постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинского посольства. С 2014 года украинские дипломаты несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону республики участие граждан страны в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 152 человека. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент подчеркнул, что задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным, решительно осудив террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии", сообщала пресс-служба главы республики. Путин и Рахмон отметили, что спецслужбы стран активизируют работу по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.
Цветы у стихийного мемориала в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияУкраинаТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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