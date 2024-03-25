https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html

Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ

Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ - РИА Новости, 25.03.2024

Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ

Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:50

2024-03-25T14:50

2024-03-25T21:11

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

украина

таджикистан

эмомали рахмон

владимир путин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий.Такая практика продолжается даже после теракта в "Крокус Сити Холле", указания российских властей на связи террористов с Киевом и попытки преступников пересечь границу с республикой, а также несмотря на заявления экспертов, что вербовка убийц для нападения на концертный зал могла проходить через посольство Украины в Таджикистане, которое возглавляет экс-руководитель внешней разведки.Вкладка для желающих вступить в так называемый интернациональный легион находится на первых страницах сайтов посольств во Франции, Бельгии, Дании и Литве. Сайты диппредставительств в других странах — Швеции, Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше и Греции — хотя и не на главной странице, но также содержат на сайтах информацию для потенциальных наемников. Так, украинское посольство в Париже сообщает, что присоединиться к легиону наемников могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и хронических заболеваний. Дипломаты предлагают желающим прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт. Представительство в Бельгии, помимо прочих требований к потенциальным наемникам, указало на необходимость знания украинского, русского или английского языков. Посольство в Литве среди необходимых условий отметило возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины. На сайте также отметили, что наемники "интернационального легиона" входят в состав некоторых наиболее известных бригад ВСУ. Посольство в Дании же просто публикует на главной странице ссылку, ведущую на сайт "интернационального легиона". При этом сам сайт "иностранного легиона" не только дает ссылки на украинские посольства в вышеуказанных странах, но и предоставляет более широкий список адресов в разных странах, включая СНГ, и на различных континентах, куда могут обратиться желающие пополнить ряды наемников. Накануне военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов выразил мнение, что вербовка убийц для теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" проходила через посольство Украины в Таджикистане. По его словам, за несколько недель до теракта на сайте диппредставительства появилась информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый интернациональный легион. Рахмонов постоянно отслеживает такие сообщения на сайте украинского посольства. С 2014 года украинские дипломаты несколько раз публиковали подобные объявления, но после вмешательства МИД Таджикистана их убирали. По закону республики участие граждан страны в конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент подчеркнул, что задержаны 11 человек, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным, решительно осудив террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл", подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии", сообщала пресс-служба главы республики. Путин и Рахмон отметили, что спецслужбы стран активизируют работу по противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935635727.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935636672.html

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в мире, россия, украина, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)