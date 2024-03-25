Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Нападение на "Крокус Сити Холл" совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.
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"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. <...> Нас интересует: кто заказчик", — подчеркнул он.
По словам президента, сейчас Соединенные Штаты по разным каналам пытаются убедить всех, что украинского следа в этом преступлении якобы нет и за ним стоит ИГИЛ*. Он добавил, что необходимо получить ответы на множество вопросов, в частности, действительно ли удар по России решили нанести исламисты, несмотря на то что Москва выступает сегодня за справедливое решение обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.
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"Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", — отметил Путин.
Он добавил, что цель таких действий — посеять панику в обществе. Президент отметил, что тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, однако вопросов остается слишком много. В частности, нужно выяснить, почему преступники после нападения на "Крокус" пытались сбежать на Украину и кто их там ждал.
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Он поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим. По словам Путина, россияне показали пример подлинной солидарности, сплоченности и взаимной поддержки.
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"Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — сказал он.
Путин добавил, что, несмотря на всеобщую боль, скорбь и законное желание покарать преступников, расследование должно проходить объективно и без ангажированности.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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24 марта, 20:10