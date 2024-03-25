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Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:34 25.03.2024 (обновлено: 21:59 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
Нападение на "Крокус Сити Холл" совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:34
2024-03-25T21:59
теракт в "крокус сити холле"
в мире
москва
россия
киев
владимир путин
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Нападение на "Крокус Сити Холл" совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.&quot;Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. &lt;...&gt; Нас интересует: кто заказчик&quot;, — подчеркнул он.По словам президента, сейчас Соединенные Штаты по разным каналам пытаются убедить всех, что украинского следа в этом преступлении якобы нет и за ним стоит ИГИЛ*. Он добавил, что необходимо получить ответы на множество вопросов, в частности, действительно ли удар по России решили нанести исламисты, несмотря на то что Москва выступает сегодня за справедливое решение обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.&quot;Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима&quot;, — отметил Путин.Он добавил, что цель таких действий — посеять панику в обществе. Президент отметил, что тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, однако вопросов остается слишком много. В частности, нужно выяснить, почему преступники после нападения на "Крокус" пытались сбежать на Украину и кто их там ждал.Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Он поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим. По словам Путина, россияне показали пример подлинной солидарности, сплоченности и взаимной поддержки."Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — сказал он.Путин добавил, что, несмотря на всеобщую боль, скорбь и законное желание покарать преступников, расследование должно проходить объективно и без ангажированности. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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в мире, москва, россия, киев, владимир путин, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Москва, Россия, Киев, Владимир Путин, Крокус, Крокус Сити Холл
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"

Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Нападение на "Крокус Сити Холл" совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.
«

"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. <...> Нас интересует: кто заказчик", — подчеркнул он.

Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Вчера, 08:00
По словам президента, сейчас Соединенные Штаты по разным каналам пытаются убедить всех, что украинского следа в этом преступлении якобы нет и за ним стоит ИГИЛ*. Он добавил, что необходимо получить ответы на множество вопросов, в частности, действительно ли удар по России решили нанести исламисты, несмотря на то что Москва выступает сегодня за справедливое решение обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.
«

"Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", — отметил Путин.

Он добавил, что цель таких действий — посеять панику в обществе. Президент отметил, что тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, однако вопросов остается слишком много. В частности, нужно выяснить, почему преступники после нападения на "Крокус" пытались сбежать на Украину и кто их там ждал.
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Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Он поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим. По словам Путина, россияне показали пример подлинной солидарности, сплоченности и взаимной поддержки.
«
"Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — сказал он.
Путин добавил, что, несмотря на всеобщую боль, скорбь и законное желание покарать преступников, расследование должно проходить объективно и без ангажированности.
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Вчера, 18:53

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Проекция журавлей на здании Крокус сити холла в память о погибших - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
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24 марта, 20:10
 
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