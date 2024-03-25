https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"

Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"

Нападение на "Крокус Сити Холл" совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:34

2024-03-25T21:34

2024-03-25T21:59

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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владимир путин

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Нападение на "Крокус Сити Холл" совершили радикальные исламисты, однако Москву интересует заказчик, заявил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта."Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. <...> Нас интересует: кто заказчик", — подчеркнул он.По словам президента, сейчас Соединенные Штаты по разным каналам пытаются убедить всех, что украинского следа в этом преступлении якобы нет и за ним стоит ИГИЛ*. Он добавил, что необходимо получить ответы на множество вопросов, в частности, действительно ли удар по России решили нанести исламисты, несмотря на то что Москва выступает сегодня за справедливое решение обострившегося конфликта на Ближнем Востоке."Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", — отметил Путин.Он добавил, что цель таких действий — посеять панику в обществе. Президент отметил, что тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, однако вопросов остается слишком много. В частности, нужно выяснить, почему преступники после нападения на "Крокус" пытались сбежать на Украину и кто их там ждал.Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Он поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим. По словам Путина, россияне показали пример подлинной солидарности, сплоченности и взаимной поддержки."Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — сказал он.Путин добавил, что, несмотря на всеобщую боль, скорбь и законное желание покарать преступников, расследование должно проходить объективно и без ангажированности. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240325/spisok-1935755067.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935735783.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240324/proektsiya-1935522619.html

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Станислав Ванд

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