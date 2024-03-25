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СМИ: двое фигурантов дела о "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:16 25.03.2024 (обновлено: 22:54 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935750768.html
СМИ: двое фигурантов дела о "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе
СМИ: двое фигурантов дела о "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе - РИА Новости, 25.03.2024
СМИ: двое фигурантов дела о "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе
Двое из обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл" прилетели в Москву 2 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в структурах безопасности... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:16
2024-03-25T22:54
москва
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
эмомали рахмон
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Двое из обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл" прилетели в Москву 2 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в структурах безопасности Турции.&quot;Двое нападавших прилетели в Москву 2 марта 2024 года на одном и том же рейсе&quot;, — говорится в публикации.Источник в турецких структурах безопасности заявляет, что процесс их "радикализации" произошел не в Турции. Он отмечает, что на момент их поездки в отношении террористов не было никаких ордеров на арест, они могли путешествовать между Россией и Турцией свободно.По словам источника, террористы, будучи гражданами Таджикистана, приезжали в Турцию на короткий срок, чтобы обновить разрешение на пребывание в России.Ранее один из обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Это следует из видеозаписи, которую опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем четырем предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, им грозит пожизненное лишение свободы.Сегодня Басманный суд Москвы заключил под стражу еще троих фигурантов дела — Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. По данным СК, Диловара вовлекли в преступную группу не позднее 11 марта, а его брата Аминчона — в январе 2024 года. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места теракта, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у бывшего хозяина и не был переоформлен.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
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москва, россия, украина, владимир путин, эмомали рахмон, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: двое фигурантов дела о "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе

Рейтер: двое фигурантов по "Крокусу" прилетели в Москву на одном рейсе 2 марта

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОдин из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холле" возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холле возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Один из задержанных по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холле" возле входа в здание центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Двое из обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл" прилетели в Москву 2 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в структурах безопасности Турции.
«

"Двое нападавших прилетели в Москву 2 марта 2024 года на одном и том же рейсе", — говорится в публикации.

Источник в турецких структурах безопасности заявляет, что процесс их "радикализации" произошел не в Турции. Он отмечает, что на момент их поездки в отношении террористов не было никаких ордеров на арест, они могли путешествовать между Россией и Турцией свободно.
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Вчера, 18:52
По словам источника, террористы, будучи гражданами Таджикистана, приезжали в Турцию на короткий срок, чтобы обновить разрешение на пребывание в России.
Ранее один из обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта. Это следует из видеозаписи, которую опубликовала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
Басманный суд Москвы в ночь на понедельник арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем четырем предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, им грозит пожизненное лишение свободы.
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Сегодня Басманный суд Москвы заключил под стражу еще троих фигурантов дела — Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. По данным СК, Диловара вовлекли в преступную группу не позднее 11 марта, а его брата Аминчона — в январе 2024 года. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Диловар Исломов владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места теракта, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у бывшего хозяина и не был переоформлен.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
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Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваРоссияУкраинаВладимир ПутинЭмомали РахмонМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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