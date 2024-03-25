https://ria.ru/20240325/terakt-1935683098.html
Группа "Россия – исламский мир" осудила теракт в "Крокус сити холле"
Группа "Россия – исламский мир" осудила теракт в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 25.03.2024
Группа "Россия – исламский мир" осудила теракт в "Крокус сити холле"
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и подчеркивает важность совместной борьбы с разрушающей РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:39
2024-03-25T15:39
2024-03-25T15:39
республика татарстан
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минтимер шаймиев
владимир путин
евгений примаков
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935111820_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_d9447ba415a0c2008c8d9d24a3155a76.jpg
КАЗАНЬ, 25 мар — РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и подчеркивает важность совместной борьбы с разрушающей идеологией терроризма и выработки дополнительных мер для противодействия ему, отмечается в заявлении группы. Глава Татарстана Рустам Нургалиевич, возглавляющий группу стратегического видения "Россия - исламский мир", в понедельник поддержал и согласовал заявление группы в связи со случившейся трагедией, сообщает его пресс-служба. "Глубоко потрясены и решительно осуждаем чудовищный террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Убеждены, что все виновные в этом ужасном злодеянии понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в заявлении. Участники группы подчеркивают, что терроризм во всех его проявлениях и формах представляет собой одну из серьезных угроз миру и безопасности, он превратился в наболевшую проблему нашего времени. Прикрываясь национальностью и религией, террористы используют кровавые методы для достижения своих целей, стремятся посеять страх и нестабильность. "Нельзя поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, допускать разделение по национальному или религиозному признакам. Все здоровые силы на планете, в том числе представители религий, включая мусульманское сообщество, осудили этот ужасный теракт. Наша сила в единстве", - говорят авторы заявления. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" подчеркивает важность совместной дальнейшей борьбы с разрушающей идеологией терроризма и призывает к выработке дополнительных мер, направленных на противодействие международному терроризму. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 30 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/zapad-1935528804.html
https://ria.ru/20240325/tadzhiki-1935665623.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935111820_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_8343532c8d890c4a6471ee25e49a0a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минтимер шаймиев, владимир путин, евгений примаков, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Минтимер Шаймиев, Владимир Путин, Евгений Примаков, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 25 мар — РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и подчеркивает важность совместной борьбы с разрушающей идеологией терроризма и выработки дополнительных мер для противодействия ему, отмечается в заявлении группы.
Глава Татарстана Рустам Нургалиевич, возглавляющий группу стратегического видения "Россия - исламский мир", в понедельник поддержал и согласовал заявление группы в связи со случившейся трагедией, сообщает его пресс-служба.
"Глубоко потрясены и решительно осуждаем чудовищный террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Убеждены, что все виновные в этом ужасном злодеянии понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в заявлении.
Участники группы подчеркивают, что терроризм во всех его проявлениях и формах представляет собой одну из серьезных угроз миру и безопасности, он превратился в наболевшую проблему нашего времени. Прикрываясь национальностью и религией, террористы используют кровавые методы для достижения своих целей, стремятся посеять страх и нестабильность.
"Нельзя поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, допускать разделение по национальному или религиозному признакам. Все здоровые силы на планете, в том числе представители религий, включая мусульманское сообщество, осудили этот ужасный теракт. Наша сила в единстве", - говорят авторы заявления.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" подчеркивает важность совместной дальнейшей борьбы с разрушающей идеологией терроризма и призывает к выработке дополнительных мер, направленных на противодействие международному терроризму.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова
и Минтимера Шаймиева
в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин
уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 30 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России
Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.