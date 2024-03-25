https://ria.ru/20240325/terakt-1935683098.html

Группа "Россия – исламский мир" осудила теракт в "Крокус сити холле"

Группа "Россия – исламский мир" осудила теракт в "Крокус сити холле" - РИА Новости, 25.03.2024

Группа "Россия – исламский мир" осудила теракт в "Крокус сити холле"

Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и подчеркивает важность совместной борьбы с разрушающей РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:39

2024-03-25T15:39

2024-03-25T15:39

республика татарстан

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

минтимер шаймиев

владимир путин

евгений примаков

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 25 мар — РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле" и подчеркивает важность совместной борьбы с разрушающей идеологией терроризма и выработки дополнительных мер для противодействия ему, отмечается в заявлении группы. Глава Татарстана Рустам Нургалиевич, возглавляющий группу стратегического видения "Россия - исламский мир", в понедельник поддержал и согласовал заявление группы в связи со случившейся трагедией, сообщает его пресс-служба. "Глубоко потрясены и решительно осуждаем чудовищный террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Убеждены, что все виновные в этом ужасном злодеянии понесут заслуженное и суровое наказание", - говорится в заявлении. Участники группы подчеркивают, что терроризм во всех его проявлениях и формах представляет собой одну из серьезных угроз миру и безопасности, он превратился в наболевшую проблему нашего времени. Прикрываясь национальностью и религией, террористы используют кровавые методы для достижения своих целей, стремятся посеять страх и нестабильность. "Нельзя поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, допускать разделение по национальному или религиозному признакам. Все здоровые силы на планете, в том числе представители религий, включая мусульманское сообщество, осудили этот ужасный теракт. Наша сила в единстве", - говорят авторы заявления. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" подчеркивает важность совместной дальнейшей борьбы с разрушающей идеологией терроризма и призывает к выработке дополнительных мер, направленных на противодействие международному терроризму. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. В настоящее время группа включает представителей порядка 30 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/zapad-1935528804.html

https://ria.ru/20240325/tadzhiki-1935665623.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минтимер шаймиев, владимир путин, евгений примаков, республика татарстан (татарстан)