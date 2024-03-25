https://ria.ru/20240325/terakt-1935636672.html

Турецкий омбудсмен рассказал, кому была нужна бойня в "Крокусе"

Турецкий омбудсмен рассказал, кому была нужна бойня в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Турецкий омбудсмен рассказал, кому была нужна бойня в "Крокусе"

Теракт в "Крокус сити холле" - дело рук тех, кто пытается саботировать попытки урегулирования между РФ и Украиной, заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч в беседе РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:02

2024-03-25T13:02

2024-03-25T13:02

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

владимир путин

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СТАМБУЛ, 25 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" - дело рук тех, кто пытается саботировать попытки урегулирования между РФ и Украиной, заявил омбудсмен Турции Шереф Малкоч в беседе с газетой Sabah. "Каждый раз, когда между РФ и Украиной возникает атмосфера примирения, происходит какой-то инцидент и все надежды откладываются на следующую весну. Этот теракт - дело рук тех, кто хочет саботировать процесс урегулирования между Москвой и Киевом", - такое мнение выразил Малкоч. "Нельзя просто сказать, что это теракт "Исламского государства"*. За последний месяц был достигнут значительный прогресс на пути к миру, была вероятность того, что сегодня-завтра произойдут хорошие события. Учитывая, когда это произошло, выглядит как намеренный саботаж", - заявил Малкоч газете Sabah. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Неделю назад, 18 марта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным заявил о готовности Анкары сыграть "любую содействующую роль" в возвращении за стол переговоров по Украине. В ходе визита Владимира Зеленского в Стамбул он же заявил о готовности принять мирный саммит по Украине с участием России, но Зеленский выступил против. Стрельба и пожар произошли в минувшую пятницу в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал перед концертом ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о 143 жертвах. Пострадали, по данным МЧС, 152 человека. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура. Всего по этому делу задержаны 11 человек, и силовики, по словам Путина, работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935542443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)