https://ria.ru/20240325/terakt-1935556211.html

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново - РИА Новости, 25.03.2024

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново

Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:49

2024-03-25T00:49

2024-03-25T00:55

иваново

крокус

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

москва

таджикистан

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование."Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован", - пояснил переводчик.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935553182.html

иваново

москва

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иваново, крокус, происшествия, москва, таджикистан