Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:49 25.03.2024 (обновлено: 00:55 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935556211.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново - РИА Новости, 25.03.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново
Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:49
2024-03-25T00:55
иваново
крокус
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
москва
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935556055_0:0:2738:1541_1920x0_80_0_0_3f09b1e8716b877ff37f0502bd1fcd6b.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование."Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован", - пояснил переводчик.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935553182.html
иваново
москва
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935556055_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_5d0f40302271ba1805b5e5b23e12a60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иваново, крокус, происшествия, москва, таджикистан
Иваново, Крокус, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Таджикистан
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново

Обвиняемый в теракте Файзов был зарегистрирован в Иваново и работал парикмахером

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске
00:21
"Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован", - пояснил переводчик.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ИвановоКрокусПроисшествияМоскваТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала