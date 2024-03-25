https://ria.ru/20240325/terakt-1935556211.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново - РИА Новости, 25.03.2024
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново
Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:49
2024-03-25T00:49
2024-03-25T00:55
иваново
крокус
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
москва
таджикистан
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Четвертый обвиняемый в совершении теракта в "Крокусе" Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Иваново, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Для общения с судьей ему потребовался переводчик. Через него он пояснил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование."Временно он не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован", - пояснил переводчик.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935553182.html
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иваново, крокус, происшествия, москва, таджикистан
Иваново, Крокус, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Таджикистан
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Файзов работал в барбершопе в Иваново
Обвиняемый в теракте Файзов был зарегистрирован в Иваново и работал парикмахером