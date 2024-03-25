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Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске - РИА Новости, 25.03.2024
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Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:21 25.03.2024 (обновлено: 00:29 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/terakt-1935553182.html
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске - РИА Новости, 25.03.2024
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске
Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:21
2024-03-25T00:29
подольск
красногорск
крокус
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.Сегодня ночью Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте четырех фигурантов дела, двух из них уже отправили под арест.Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html
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подольск, красногорск, крокус, происшествия, москва
Подольск, Красногорск, Крокус, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
Сегодня ночью Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте четырех фигурантов дела, двух из них уже отправили под арест.
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Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПодольскКрасногорскКрокусПроисшествияМосква
 
 
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