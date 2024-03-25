https://ria.ru/20240325/terakt-1935553182.html

Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске

Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске - РИА Новости, 25.03.2024

Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске

Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T00:21

2024-03-25T00:21

2024-03-25T00:29

подольск

красногорск

крокус

происшествия

теракт в "крокус сити холле"

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935553708_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5778416e18427a0c01f96be6d7c35f5b.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.Сегодня ночью Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте четырех фигурантов дела, двух из них уже отправили под арест.Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935552000.html

подольск

красногорск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подольск, красногорск, крокус, происшествия, москва