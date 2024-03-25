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Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске - РИА Новости, 25.03.2024
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске
Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T00:21
2024-03-25T00:21
2024-03-25T00:29
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крокус
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шамсидин Фаридуни – третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" – был зарегистрирован в Красногорске и трудоустроен на фабрике в Подольске, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.Сегодня ночью Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об аресте четырех фигурантов дела, двух из них уже отправили под арест.Фаридуни – первых из трех фигурантов, кто говорил с судом на русском языке. Он пояснил, что родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Кроме того, обвиняемый рассказал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске.
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подольск, красногорск, крокус, происшествия, москва
Подольск, Красногорск, Крокус, Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва
Обвиняемый в теракте Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске