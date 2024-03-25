https://ria.ru/20240325/telegram-1935671908.html
Суд в Испании приостановил блокировку Telegram
Суд в Испании приостановил блокировку Telegram - РИА Новости, 25.03.2024
Суд в Испании приостановил блокировку Telegram
Национальная судебная коллегия Испании приостановила решение о блокировке приложения для обмена сообщениями Telegram на территории королевства в качестве меры... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:12
2024-03-25T15:12
2024-03-25T15:12
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МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приостановила решение о блокировке приложения для обмена сообщениями Telegram на территории королевства в качестве меры предосторожности, сообщила в понедельник юридическая инстанция. "Судья Национального суда приостанавливает исполнение решения о блокировке Telegram в ожидании отчета Генерального комиссариата по информации", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что судья Сантьяго Педрас решил запросить информацию о характеристиках приложения, а также о том, какое влияние на пользователей может оказать временная приостановка работы Telegram. Ранее Педрас обязал операторов связи и доступа в интернет временно приостановить работу Telegram в рамках разбирательства по делу о преступлении, связанном с продолжающимся нарушением прав интеллектуальной собственности в отношении владельцев различных каналов, созданных в социальной сети. Сообщалось, что решение заблокировать Telegram было принято в результате жалобы, поданной медиакомпаниями Mediaset, Antena 3 и Movistar. Таким образом, приложение должно было быть заблокировано пока продолжается расследование.
https://ria.ru/20240315/telegram-1933392180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, технологии, telegram
В мире, Испания, Технологии, Telegram
Суд в Испании приостановил блокировку Telegram
Суд в Испании приостановил исполнение решения о блокировке Telegram в стране
МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приостановила решение о блокировке приложения для обмена сообщениями Telegram на территории королевства в качестве меры предосторожности, сообщила в понедельник юридическая инстанция.
"Судья Национального суда приостанавливает исполнение решения о блокировке Telegram в ожидании отчета Генерального комиссариата по информации", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что судья Сантьяго Педрас решил запросить информацию о характеристиках приложения, а также о том, какое влияние на пользователей может оказать временная приостановка работы Telegram.
Ранее Педрас обязал операторов связи и доступа в интернет временно приостановить работу Telegram в рамках разбирательства по делу о преступлении, связанном с продолжающимся нарушением прав интеллектуальной собственности в отношении владельцев различных каналов, созданных в социальной сети.
Сообщалось, что решение заблокировать Telegram было принято в результате жалобы, поданной медиакомпаниями Mediaset, Antena 3 и Movistar. Таким образом, приложение должно было быть заблокировано пока продолжается расследование.