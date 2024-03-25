https://ria.ru/20240325/telegram-1935671908.html

Суд в Испании приостановил блокировку Telegram

Суд в Испании приостановил блокировку Telegram - РИА Новости, 25.03.2024

Суд в Испании приостановил блокировку Telegram

Национальная судебная коллегия Испании приостановила решение о блокировке приложения для обмена сообщениями Telegram на территории королевства в качестве меры... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:12

2024-03-25T15:12

в мире

испания

технологии

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании приостановила решение о блокировке приложения для обмена сообщениями Telegram на территории королевства в качестве меры предосторожности, сообщила в понедельник юридическая инстанция. "Судья Национального суда приостанавливает исполнение решения о блокировке Telegram в ожидании отчета Генерального комиссариата по информации", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что судья Сантьяго Педрас решил запросить информацию о характеристиках приложения, а также о том, какое влияние на пользователей может оказать временная приостановка работы Telegram. Ранее Педрас обязал операторов связи и доступа в интернет временно приостановить работу Telegram в рамках разбирательства по делу о преступлении, связанном с продолжающимся нарушением прав интеллектуальной собственности в отношении владельцев различных каналов, созданных в социальной сети. Сообщалось, что решение заблокировать Telegram было принято в результате жалобы, поданной медиакомпаниями Mediaset, Antena 3 и Movistar. Таким образом, приложение должно было быть заблокировано пока продолжается расследование.

https://ria.ru/20240315/telegram-1933392180.html

https://ria.ru/20240207/youtube-1925963224.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, технологии, telegram