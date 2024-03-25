Татарстан усилит меры безопасности при массовых мероприятиях

КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Меры безопасности при проведении массовых мероприятий будут усилены в Татарстане после теракта в "Крокус сити холле", силы Росгвардии проведут осмотр торгово-развлекательных центров, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник провел республиканское совещание, которое начал с минуты молчания. Он доложил о состоявшемся совещании с руководителями правоохранительных органов. "Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды", - цитирует пресс-служба слова Минниханова. Глава республики подчеркнул, что силами Росгвардии будет проведен осмотр торгово-развлекательных центров. Кроме того, при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел, а также проведение комиссионных обследований на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов. "Организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил и средств частных охранных организаций. Мы не вправе подвергать жизнь и здоровье наших граждан какой-либо угрозе", - заключил Минниханов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Меры безопасности при проведении массовых мероприятий будут усилены в Татарстане после теракта в "Крокус сити холле", силы Росгвардии проведут осмотр торгово-развлекательных центров, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник провел республиканское совещание, которое начал с минуты молчания. Он доложил о состоявшемся совещании с руководителями правоохранительных органов.
"Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды", - цитирует пресс-служба слова Минниханова.
Глава республики подчеркнул, что силами Росгвардии будет проведен осмотр торгово-развлекательных центров.
Кроме того, при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел, а также проведение комиссионных обследований на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов.
"Организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил и средств частных охранных организаций. Мы не вправе подвергать жизнь и здоровье наших граждан какой-либо угрозе", - заключил Минниханов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент РоссииВладимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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