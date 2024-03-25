https://ria.ru/20240325/tatarstan-1935578057.html

Татарстан усилит меры безопасности при массовых мероприятиях

Татарстан усилит меры безопасности при массовых мероприятиях - РИА Новости, 25.03.2024

Татарстан усилит меры безопасности при массовых мероприятиях

Меры безопасности при проведении массовых мероприятий будут усилены в Татарстане после теракта в "Крокус сити холле", силы Росгвардии проведут осмотр... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:48

2024-03-25T08:48

2024-03-25T11:01

теракт в "крокус сити холле"

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Меры безопасности при проведении массовых мероприятий будут усилены в Татарстане после теракта в "Крокус сити холле", силы Росгвардии проведут осмотр торгово-развлекательных центров, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник провел республиканское совещание, которое начал с минуты молчания. Он доложил о состоявшемся совещании с руководителями правоохранительных органов. "Считаем необходимым усилить меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды", - цитирует пресс-служба слова Минниханова. Глава республики подчеркнул, что силами Росгвардии будет проведен осмотр торгово-развлекательных центров. Кроме того, при планировании мероприятий с массовым пребыванием граждан потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел, а также проведение комиссионных обследований на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов. "Организаторы массовых мероприятий обязаны обеспечить меры безопасности с максимальным привлечением сил и средств частных охранных организаций. Мы не вправе подвергать жизнь и здоровье наших граждан какой-либо угрозе", - заключил Минниханов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), рустам минниханов