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Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:38 25.03.2024 (обновлено: 01:04 26.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sud-1935732106.html
Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-25T18:38
2024-03-26T01:04
происшествия
теракт в "крокус сити холле"
москва
душанбе
красногорск
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.Отмечается, что Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работает таксистом. По данным СК, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлек Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен. Сам Диловар проживал в Тверской области.В свою очередь, Аминчон Исломов также имеет российское гражданство и работает таксистом. Его вовлекли в состав преступной группы не позднее января 2024 года. На суде он заявил о своей невиновности.Исроил Исломов — отец Аминчона и Диловара. У него гражданство Таджикистана, также он имеет вид на жительство в России. Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935735783.html
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москва
душанбе
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Подозреваемый в пособничестве террористам в зале суда
Первого подозреваемого в пособничестве террористам, арест которого рассмотрит Басманный суд, завели в зал. Это Диловар Исломов, он 1999 года рождения, гражданин России, работает таксистом.
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происшествия, москва, душанбе, красногорск, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус
Происшествия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Душанбе, Красногорск, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, Крокус
Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Исроил Исломов
Фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Исроил Исломов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Исроил Исломов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Отмечается, что Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работает таксистом. По данным СК, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлек Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен. Сам Диловар проживал в Тверской области.
В свою очередь, Аминчон Исломов также имеет российское гражданство и работает таксистом. Его вовлекли в состав преступной группы не позднее января 2024 года. На суде он заявил о своей невиновности.
© Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкАминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении троих сообщников террористов
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении троих сообщников террористов
© Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении троих сообщников террористов
Исроил Исломов — отец Аминчона и Диловара. У него гражданство Таджикистана, также он имеет вид на жительство в России.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Белый дом снова попытался возложить вину за теракт в "Крокусе" на ИГ*
Вчера, 18:53
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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